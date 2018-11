To personer dræbt i trafikulykke på hovedvej

To bilister blev omkring kl. 10.30 dræbt på stedet i en trafikulykke ved Thorning nær Kjellerup. Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Carsten Henriksen, i en pressemeddelelse.

Ulykken skete på Aalborgvej (hovedvej 13) ved tilkørslen fra Ulvedalsvej. Politiet er i gang med at underrette de pårørende.

Det var her på Hovedvej 13, at to bilister i en personbilen i formiddags omkom i en trafikulykke. Foto: Google Maps

Oprydningsarbejdet fortsat i gang

Vidner har oplyst til politiet, at ulykken skete, da personbilen forsøgte at vende og drejede ud foran en grisetransport, der ikke kunne nå at bremse. I personbilen sad to personer, der begge mistede livet. Lastbilchaufføren slap uskadt.

Politi, brandvæsen og bilinspektør er på stedet, og oprydningsarbejdet forventes at vare indtil 14-tiden. Ulykkesstedet kan passeres med forsigtighed, og Hjemmeværnet er til stede for at regulere trafikken, oplyser vagtchef Carsten Henriksen i pressemeddelelsen.