17-årig stukket ned på gymnasium

En 17-årig dreng er mandag eftermiddag blevet stukket ned i rygeområdet foran hovedindgangen til Aarhus Handelsgymnasium i Risskov. Det bekræfter et i øvrigt kortfattet Østjyllands Politi.

Drengen var ifølge elever på Aarhus Handelsgymnasium, der ligger på Vejlby Centervej i det nordlige Aarhus, lige begyndt i 1.g.

Eleverne fortæller, at fire-fem maskerede mænd opsøgte drengen bevæbnet med kniv og peberspray. Den 17-årige dreng blev stukket ned ude i rygeområdet og søgte efterfølgende hjælp inde i gymnasiets kantine.

Blødte fra ryggen

TV2 ØSTJYLLAND har både talt med en elev i 1.g og i 2.g.

- Vi sad og havde undervisning, da der kom nogle fra klassen, som havde været nede og fylde vandflaskerne i kantinen. De så en fyr ligge og bløde ekstremt meget fra et sår i ryggen, fortæller eleven fra 2. g, som ønsker at være anonym, men hvis identitet er kendt af TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi troede, det var en joke, og læreren havde heller ikke fået noget at vide, så undervisningen fortsatte, forklarer eleven.

Kort efter blev hele skolen imidlertid kaldt ned i kantinen, hvor rektor fortalte om episoden. Her blev der især lagt vægt på, at eleverne ikke skulle føle sig utrygge.

Det er meget voldsomt og meget uhyggeligt, og vi håber aldrig, at vi skal opleve det igen. Rektor Michael Jensen til eleverne i kantinen

- Det er meget voldsomt og meget uhyggeligt, og vi håber aldrig, at vi skal opleve det igen. Politiet siger, at det er et internt opgør. I skal ikke være utrygge. Vi oplever ikke, at elever bare bliver tilfældigt overfaldet herude, sagde gymnasiets rektor Michael Jensen til eleverne i kantinen.

Det viser en video, som TV2 ØSTJYLLAND er kommet i besidelse af.

Cathrine Falkenberg, Astrid Juul Jørgensen og Rebecca Due Langvad, der alle er elever på gymnasiet, sad i rygeområdet og lavede lektier, da drengen blev overfaldet.

Skolen tilbyder hjælp

På Aarhus Handelsgymnasiums Facebook-side beskriver rektor Michael Jensen og vicerektor Morten Adler forløbet således:

- Eleven blev overfaldet af ukendte gerningsmænd, som ankom til skolen bevæbnet med kniv. Eleven blev ramt af knivstik, hvorefter han fik hjælp af personale fra Aarhus Handelsgymnasium, som ringede 112. Eleven blev hentet af en ambulance, og elever og personale er i eftermiddag blevet briefet, mens enkelte er afhørt af Østjyllands Politi.

Gymnasiet skriver desuden, at de fra skolens side har tilbudt psykologhjælp til de elever som overværede overfaldet. I morgen, tirsdag, vil en psykolog desuden lave en gruppe-debriefing for eleverne på skolen.

Fire-fem maskerede mænd opsøgte den 17-årige dreng bevæbnet med kniv og peberspray. Knivstikkeriet skete foran gymnasiet. Foto: Local Eyes

Rektor lover hjælp

Både elever og ansatte på gymnasiet så knivstikkeriet og vil ifølge rektor blive tilbudt hjælp.

- Der sad nogen på kontoret, som har overværet det. De er meget rystede og får selvfølgelig tilbudt psykologhjælp, sagde rektoren til eleverne i kantinen.

- Hvis I er bange eller bekymrede, så kom ned forbi kontoret, så kan I også få hjælp.

Politiet arbejder ved gerningsstedet. Foto: Local Eyes

Fire anholdt

Alle elever er sendt hjem fra gymnasiet, der er lukket for i dag.

Ifølge pressemedarbejder ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen har politiet anholdt fire mulige gerningsmænd. Politiet mener på nuværende tidspunkt ikke, at der skulle være flere på fri fod.

På Twitter har politiet netop oplyst, at drengen er uden for livsfare.

TV2 ØSTJYLLAND følger sagen og kommer med opdateringer, når der er nyt.