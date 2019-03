Person fundet død i vandet: Kan være forsvundne Pavia

Østjyllands Politi var lørdag eftermiddag til stede ved Randers Fjord omkring Uggelhuse.

En død person blev nemlig fundet i vandet, og det udløste en anmeldelse til 112, som politiet reagerede på.

- Vi har en kraftig formodning om, at det er Pavia. Påklædning og personlige papirer, han er i besiddelse af, tyder på det, siger Michael Ørum Møldrup, der er vagtchef ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet ledte først efter Pavia Hamman omkring Virring sydøst for Randers, men ændrede senere fokus til at søge omkring Østrup og Albæk nord for Randers Fjord.

47-årige Pavia Hamann er ikke blevet set, siden han forlod Randers Regionshospital natten til den 10. februar i år, og han har senest givet lyd fra sig i en telefonsamtale med sin far kl. 04.30 samme nat, hvor han oplyste, at han befandt sig på en mark.

Kl. 1554 anm. via 112, at der lå en person i Randers Fjord ud for Uggelhuse. Ambulance, redningsberedskab og patrulje til stedet. Personen var død og havde ligget noget tid i vandet. Pågældende formodes det at være den eftersøgte person, Pavia. Pårørende underrettet #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 16, 2019

- Vi får en anmeldelse klokken 15.54, og så sender vi et redningsberedskab. Båd, ambulance og politi, siger vagtchefen.

Personen i vandet er død, og ifølge politiet, kan man se på ligets tilstand, at det har ligget i vandet længe.

Manden, som politiet formoder er Pavia Hamann, blev fundet i Randers Fjord nær Uggelhuse.

- Vores opgave er nu at afvente det restlige ligsyn, hvor liget skal undersøges for at se, om der er noget, der tyder på, at der er sket en forbrydelse, siger Michael Ørum Møldrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Ligsynet vil give endegyldigt svar på, om det er Pavia Hamann, der er blevet fundet i vandet. Politiet forventer svar mandag.

De pårørende er underrettet.