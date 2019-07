Kvinde fundet død - brændt inde i sommerhus

Natten til torsdag klokken 3.32 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om en brand i et sommerhus på Solbrinken i Ebeltoft.

Da politiet og brandvæsnet kom frem, var det dog for sent. Personen i sommerhuset - en 38-årig kvinde - var nemlig død.

Tidligere torsdag kunne Østjyllands Politi ikke oplyse yderligere om køn eller alder, og heller ikke om den afdøde person ejer sommerhuset. Senere har politiet dog offentliggjort, at der er tale om en 38-årig kvinde.

Branden opstod i et komfur i sommerhuset, viser politiets politiets undersøgelser. Der er ikke umiddelbart noget mistænkeligt, der indikerer en forbrydelse.

Da Østjyllands Politi og brandvæsen kom frem, var det for sent for den person, der var i huset. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

- Vi er i gang med at efterforske branden nærmere og laver forskellige tekniske undersøgelser for at finde frem til brandårsagen, og lige nu tyder intet på, at der lægger noget mistænkeligt til grund, sagde kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen tidligere torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Sommerhuset har fået større brandskader, og der var en del røg i huset.

De pårørende til den 38-årige kvinde er blevet underrettet om dødsfaldet.

Politiet har spærret af ved sommerhuset. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto