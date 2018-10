Person bankede hul i muren til Bilkas lager

I nat kl. 2.50 fik politiet en anmeldelse fra Bilka i Tilst, hvor der var gået en alarm. En vagt kom hurtigt til stedet og kunne konstatere, at det var banket hul i en mur og skabt adgang til butikkens lager.

- Bag et skilt, der havde hængt på muren, var der et hul på 40 gange 25 cm. I en busk i nærheden fandt betjentene en stor hammer med betonrester på, som formentlig har været brugt til at lave hullet, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vagten ved Bilka havde set en varebil, der holdt i tomgang på stedet, men da han forsøgte at nærme sig den, kørte føreren derfra i høj fart.

Vagten løber efter bilen for at aflæse nummerpladen, men den kører så hurtigt væk, at det ikke lykkes. Han ser dog, at den kører mod Langkærparken. Janni Lundager, Østjyllands Politi

- Vagten løber efter bilen for at aflæse nummerpladen, men den kører så hurtigt væk, at det ikke lykkes. Han ser dog, at den kører mod Langkærparken, siger Janni Lundager.

Der er endnu ikke overblik over, om der er stjålet noget fra Bilka.