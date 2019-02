Pavia forsvundet på syvende døgn – hunde og droner sættes ind

Siden 47-årige Pavia Henrik Anton Hamann forlod Regionshospitalet i Randers natten til søndag den 10. februar har ingen set ham. Nu indkalder Missing People til eftersøgning.

Søndag mellem kl. 14-17 vil den frivillige organisation lede i de perioder, som Østjyllands Politi formoder, han befinder sig.

- Vi har koordineret med politiet og fået nogle områder at lede i. Vi leder søndag med hunde og droner, siger indsatsleder hos Missing People, Vivian Eriksen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lige pt. er vi dog ikke ude og aktivt lede efter ham. Vi mangler konkrete oplysninger om, hvor vi skal lede. Peter Tholstrup, Østjyllands Politi

Pavia Hamann har senest givet lyd fra sig i en telefonsamtale med sin far kl. 04.30 søndag morgen, hvor han oplyste, at han befandt sig på en mark - formentlig ved Virringmark vest for Fausing i Randers SØ.

Mødestedet for eftersøgningen søndag er Fausing Forsamlingshus, der ligger på Vestervangsvej. Foto: Google Maps

Mangler nye oplysninger

Politiet har siden ved hjælp af masteoplysninger fra den 47-åriges telefon fastslået, at han er gået mod enten Auning eller Mørke.

Politiet beder borgerne holde øje med den 47-årige mand på landevejene mellem Assentoft og Auning samt Assentoft og Mørke.

- Lige pt. er vi dog ikke ude og aktivt lede efter ham. Vi mangler konkrete oplysninger om, hvor vi skal lede, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Peter Tholstrup, lørdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor vil politiet særligt gerne høre fra borgere, der kan have set Pavia Hamann natten til søndag i tidsrummet mellem kl. 03.00 og kl. 06.00 på landevejen (Grenåvej) mellem Assentoft og Auning eller på landevejen (Ebeltoftvej/Randersvej) mellem Assentoft og Mørke.

Taknemmelige pårørende

Forhåbentlig kan Missing Peoples eftersøgning søndag også frembringe nye spor i sagen.

- Vi leder aldrig uden en anmeldelse fra de pårørende, som vi også har fået i denne sag. De er taknemmelige for vores hjælp, siger Vivian Eriksen.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.

Signalement af Pavia Henrik Anton Hamann 47 år gammel

Grønlandsk afstamning

Almindelig af bygning

Karseklippet sort/gråt hår

Er iført en lysegrå strikket bluse, blå jeans og gule ankelskindstøvler Kilde: Østjyllands Politi

Pavia er ikke set siden natten til søndag den 10. februar Foto: Privat