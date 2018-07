Patruljevogn stenet af unge: Politiet efterlyser vidner

Østjyllands Politi efterlyser to ukendte gerningsmænd, efter at der blev kastet sten mod en patruljevogn i det vestlige Aarhus.

Politibilen kom kort efter kl. 19 torsdag aften kørende ad Herredsvej, da der blev kastet sten mod vognen.

Ingen af betjentene i blev ramt, men venstre baglygte på bilen blev smadret.

Efter at have kastet sten mod politiet, stak de to mænd af fra stedet ad Herredsvej. De kørte mod nord på en større scooter eller motorcykel, oplyser Østjyllands Politi.

Den ene gerningsmand beskrives som en en yngre mand på cirka 20 år med et arabisk udseende. Han er omkring 180 centimeter høj og er normal eller spinkel af bygning. Han har kort hår i siderne og har ikke skæg.

Han var iført en sort kasket samt T-shirt og shorts.

Der er ikke noget signalement af den anden gerningsmand.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Østjyllands Politi på tlf. 114.

Episoden fandt sted på Herredsvej i Aarhus V. Foto: Google Maps