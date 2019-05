Patienterne svedte tran på nybygget sygehus: Nu vil politikere installere køling

Under hedebølgen sidste sommer kom temperaturen på stuerne på Skejby Sygehus nogle dage op i nærheden af 30 grader. Det nybyggede supersygehus havde simpelthen hverken aircondition eller store vinduer, der kunne åbnes.

Derfor kommer Region Midtjylland nu med en håndsrækning til det store hospital: Regionen lægger op til, at hospitalet får 100.000 kroner til at undersøge, hvad der skal til for at få kølet de øverste etager, der bliver særligt varme i sommervarmen.

- Vi kunne sidste år konstatere, at det ikke var nok med udluftning for at holde temperaturen i det niveau, den burde ligge på, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

- Derfor bliver vi nødt til at lave et anlæg, der kan nedkøle luften, når det er rigtig varmt.

Dyrt anlæg

Hospitalets ledelse og Region Midtjylland arbejder på en plan, der i løbet af 2020 skal give køligere stuetemperaturer i sommervarmen på sygehusets fire øverste etager.

Planen, som skal drøftes af hospitalsudvalget i Region Midtjylland på mandag, vil koste 14,5 millioner kroner.

Det er meningen, at udgiften til køleanlægget skal gå fra regionens pulje til nybyggeri og anlægsopgaver. Derfor burde et kommende køleanlæg ikke gå ind og forværre den igangværende sparerunde.

Det nye Aarhus Universitetshospital har et ventilationsanlæg, der suger luft ind. Luften har som udgangspunkt samme temperatur, som luften udenfor.

Termometrene på Skejby Sygehus kom under regionsrådsformandens besøg kun et par grader over det ønskede, men andre dage i juli nærmede temperaturen sig 30 grader.

Den løsning er oprindeligt valgt, fordi der under byggeriet af sygehuset er stilllet krav til et lavt energiforbrug.

Det er ikke et helt nyt airconditionanlæg, der skal sættes op, men kølende elementer, der skal tilføjes det eksisterende ventilationsanlæg.