Patienter i klemme: Kommune og region kæmper om at slippe for regning

Hjemmebehandlinger kan snart ikke lade sig gøre længere. Intravenøs behandling med eksempel antibiotika kunne man tidligere få i eget hjem. Kommunerne udførte opgaven, og Region Midtjylland skulle betale. I hvert fald hvis det stod til kommunerne.

På grund af kampen om regningen må patienter over hele Østjylland i stedet indlægges til samme behandling. En efter en har kommunerne opsagt aftalen og stoppet behandlingen i hjemmet. Der er kun to tilbage blandt andet i Skanderborg.

- Vi har løst den her opgave, fordi vi føler, at det er til borgerens bedste. Men vi gør det under protest, fordi vi synes, at det er en regional opgave, siger formand for Sundhedsudvalget i Skanderborg, Tage Nielsen (Rad.V.) og fortsætter:

- Det er en opgave, som regionen rent faktisk får penge for at udføre, men det er ikke sådan, at regionen synes, at de skal varetage borgernes interesse i den sammenhæng. Det gør vi så.

Intravenøs behandling, med blandt andet antibiotika, er en af de behandlinger, man tidligere kunne få i eget hjem i alle østjyske kommuner.

Fik sin dagligdag tilbage

Otto Trap Hansen blev angrebet af en ondartet bakterie, hvor han blev behandlet med antibiotikakur på Horsens Sygehus. Han blev behandlet fire gange om dagen med antibiotika, som han skulle have i tre uger.

- Efter der var gået en uge på hospitalet, følte jeg, at jeg gik i vejen og kun så fjernsyn. Jeg måtte gerne gå ud, men alligevel er man meget bundet. Jeg ville hellere være hjemme, fortæller Otto Trap Hansen fra Hørning.

Efter en uge blev han tilbudt at få behandlinger hjemme i Hørning. Han skulle tre gange om dagen gå en tur hen på det lokale plejehjem, hvor han kunne få den nødvendige medicin af hjemmesygeplejersken. Den sidste behandling fik han derhjemme.

Otto Trap Hansen var glad for at kunne få den sidste del af sine behandlinger hjemme i Hørning.

- Det var jeg mildt sagt ret begejstret for. Jeg blev glad, for så kunne jeg genoptage mine daglige gøremål. Jeg kunne lave aftensmad, gøre rent og gå med hunden.

For ham betød det meget, at han kunne få behandlingerne i sit hjem, og han synes, at det er ærgerligt at spare væk.

- Den livskvalitet man får af at komme hjem i eget miljø, skal man ikke kimse af. Det er en grim form for kassetænkning, siger Otto Trap Hansen.

Regningen ligger hos kommunerne

I regionen er man ærgerlig over, at flere og flere kommuner har opsagt aftalen og stoppet behandlingerne i hjemmet.

- Det er da helt klart, at vi burde tale bedre sammen. Jeg tænker, at der er god anledning til at tage fat i det igen, siger Annette Roed (S) fra Region Midtjylland.

Men hun mener, at kommunen har fået pengene til at løse opgaven, så de vil ikke gå ind og lave en fælles finansering.

- Det er sådan, at den økonomi, vi får hver især, er rettet mod forskellige opgaver. I de sammenhænge hvor det giver mening at gå ind med en fælles finansering, gør vi det også, siger hun og fortsætter:

- Men i den her sammenhæng er der decideret givet penge til, at behandlingen rykker tættere på borgerne, så det ligger i kommunen.

Hun vil gerne være med til, at der bliver fundet en løsning, så det ikke går udover patienterne, men det bliver ikke med regionens penge.

- Vi vil bidrage med den gode samarbejdsvilje, men vi har ikke økonomien for den ligger i kommunen, siger Annette Roed.

