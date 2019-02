Pasta fra Netto tilbagekaldes: Kan være kræftfremkaldende

Der er konstateret for højt indhold af en svampegift i glutenfri majspasta af mærket ØGO. Salling Group tilbagekalder nu produktet, der kan købes i Nettos butikker.

Fødevarestyrelsen meddeler, at der ikke er nogen umiddelbar fare ved at have indtaget produktet, men svampegiften efter længere tids indtagelse være kræftfremkaldende.

Her ses produktet, der er blevet trukket tilbage. Foto: Fødevarestyrelsen

Der er tale om svampegiften Ochratoxin A, der er blevet målt i en stikprøve, som nu får Salling Group til at tilbagekalde pastaen. Ochratoxin A dannes ved svampevækst.

Fødevarestyrelsen råder folk til at levere pastaen tilbage til butikken eller smide den ud.

Produktet: ØGO Glutenfri Majspasta Fusilli

Nettoindhold: 500 gram

Bedst før dato: Alle datoer.

EAN: 5712871703533. Kilde: Fødevarestyrelsen

