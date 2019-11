Passager har mistet troen på letbanen: - Det er ekstremt pinligt

Helle Bendix Blaabjerg bor i Måslet syd for Aarhus og arbejder i Skejby nord for Aarhus.

Hun vil gerne tage letbanen på arbejde, men hun har mistet tilliden til den.

- Man kan stå heroppe og vente, og den kommer ikke eller kommer ikke til tiden. Man kan ikke regne med den, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg synes faktisk, det er rystende, at der kan sidde folk i de stillinger og lave sådan noget makværk. Helle Bendix Blaabjerg, lægesekretær, Mårslet

Hun synes, at det er rimeligt, at der er nogle indkøringsvanskeligheder, men to år er for lang tid efter hendes mening.

- Jeg synes, det er ekstremt pinligt, at man ikke kan få en letbane til at køre. Jeg synes faktisk, det er rystende, at der kan sidde folk i de stillinger og lave sådan noget makværk, siger Helle Blaabjerg Bendix.

Aarhus Letbane er den første af sin slags i Danmark, og den begyndte at køre med passagerer på den første strækning i Aarhus i december 2017. Foto: Per Øxenholt

På Djursland bruger de mindre farverige ord om letbanen, men rosende ord har de heller ikke mange af hos virksomheden Terma, der har over 1200 medarbejdere. De mener, at de kunne tiltrække flere medarbejdere, hvis driften blev bedre.

Terma producerer blandt andet rumfartsudstyr. Foto: European Space Agency Foto: European Space Agency

- Jeg har talt med en del af mine kollegaer om letbanen, og noget af det, jeg hører er, at tranporttiden er for lang, hvis man bor syd for Aarhus. Jeg har også talt med nogle af dem, der bor i Grenaa, og der er det forsinkelserne og aflysningerne, der er problemet. De oplever, at de står på perronen om morgenen, og så er der ikke noget tog, siger Kasper Rasmussen, der er kommunikationschef hos Terma Lystrup, der blandt andet har brugt Letbanen til at tiltrække nye medarbejdere.

Jeg tror ikke, man kan bruge ordet tilfreds, der hvor vi er. Steen Stavnsbo, bestyrelsesformand i Aarhus Letbane

I Norddjurs Kommune har de også brugt letbanen til at tiltrække nye borgere.

- Vi har jo på Djursland investeret rigtig meget og har lavet nye boligområder og stoppesteder ude ved Terma (red. i Grenaa) på grund af letbanen. Langs Djursland er der nogle fine letbanestop, og de fortjener at blive brugt, siger Mads Nikolajsen, der er medlem af SF i Norddjurs Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mads Nikolajsen fra SF i Norddjurs har arbejdet for letbanen fra den spæde start, men han mener, at den kører sig selv ned for tiden.

Han har skrevet et brev til Aarhus Letbanes ledelse, hvor han forventer at få svar på en række spørgsmål, blandt andet hvornår den kører frostfrit. Han er ikke tilfreds, før den kører tæt på 100 procent til tiden.

Borgmester: Det er ikke acceptabelt

Hos Aarhus Kommune, der ejer halvdelen af Aarhus Letbane, går forsinkelserne og aflysningerne ikke ubemærket hen. Mandag var Letbanens ledelse til møde på rådhuset for at redegøre for den seneste tids udfordringer. Og borgmesteren forventer, at driften bliver mere stabil i 2020 - særligt på Grenaa-banen, hvor der er store udfordringer med tog til tiden og tog i det hele taget.

Han betegner driften - særligt på strækningen til og fra Grenaa - den seneste tid som utilfredsstillende.

Jeg kan også godt forstå, at der bliver rejst kritik, for det er ikke acceptabelt, som driftssituationen har været. Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune, Soc.dem.

- Jeg kan også godt forstå, at der bliver rejst kritik, for det er ikke acceptabelt, som driftssituationen har været. Og det, vi har haft brug for at blive betrygget i, er, at man fra ledelsens side og fra bestyrelsens side arbejder målrettet på at udbedre de problemer, der har været. Og det er vi blevet betrygget i, og nu skal der så leveres, siger Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune.

Bestyrelsesformand kigger fremad

Steen Stavnsbo, bestyrelsesformand i Aarhus Letbane, er ikke selv tilfreds med, hvordan letbanen har kørt den seneste tid, hvor blandt andet problemer med frost har drillet og været årsag til aflysninger, og han kan godt forstå, at mange har været skuffet.

- Nej, det synes jeg ikke, man kan være tilfreds med. Jeg tror ikke, man kan bruge ordet tilfreds, der hvor vi er. Men jeg er tilfreds med den fremdrift, vi har, og jeg er tilfreds med de løsninger, vi har på vej ind. Jeg er selvfølgelig også lige som alle andre ærgerlig over det forløb, der har været frem til nu, men jeg kan kun sige, at der har været rigtig mange overraskelser, fordi det er meget nyt og meget kompliceret, siger Steen Stavnsbo og fortæller, at man fra letbanens side har en stor forventning om, at driften bliver stabil i løbet af 2020.

Region Midtjylland skriver, at udfordringerne med kørsel i frostvejr, i første omgang bliver løst med en kombination af iskørsel samt et beredskab af erstatningsbusser. Derudover er der indkøbt glycerin-udstyr, som fra januar løser problemet. Med hensyn til et mere stabilt informationssystem oplyser letbanen, at det bliver testet i øjeblikket, og de forventer fuld funktionalitet inden jul.

Iskørsel Iskørsel betyder, at letbanen lader en vogn køre uden passagerer i løbet af natten for at forhindre frost på køreledningerne, men det var altså ikke nok og kunne ikke forhindre aflysninger her til morgen.

- Vi skal huske, at det er Danmarks første letbane. Endda en letbane, der både skal køre i by- og landdistrikter. Derfor er vi også de første til at opleve fejl og udfordringer. De skal håndteres hurtigt. Det bliver de, og vi håber, at letbanens heldigvis mange passagerer vil have tålmodighed med os lidt endnu, udtaler regionsrådsformand, Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.