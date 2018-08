Pas på når du bader: Revlehuller kan være livsfarlige

Når vi tager på stranden, er mange ikke opmærksomme på de farer, som kan være forbundet med at bade i det åbne hav.

Per Christensen, som er kystlivredder for TrygFonden, forklarer, at revlehuller kan være farlige, hvis man ikke ved, hvad man skal gøre.

- De er rigtig farlige, hvis man ikke ved, hvad man skal gøre. Hvis man går i panik og prøver at svømme imod strømmen eller generelt er en dårlig svømmer, så kan man drukne, fortæller han.

En kort rundspørge på stranden viste, at mange af de besøgende gæster ikke præcist vidste, hvad revlehuller var, eller hvad man skulle gøre, hvis man havnede i et.

- Det er noget, som strømmen kan forsage, men det er ikke noget, som jeg har tænkt kunne være en fare, fortæller Githa Winther fra Odder.

Jørgen Rasmussen fra Fillerup ved ikke, hvad man gør, hvis man havner i et hul.

- Jeg ved ikke noget om revlehuller andet end det, jeg har læst. Og jeg ved faktisk ikke, hvordan man kommer ud af et.

Opmærksom på revlehuller

Man skal især være opmærksom på revlehuller, når der er pålandsvind. Revlehullerne opstår, når vandet bliver presset ind over revlerne.

Når vandet så skal tilbage igen, og det sker igennem et hul i revlen, kan man blive trukket med ud, hvis man træder i hullet.

- Og det kan være farligt, hvis man ikke ved, hvordan man kommer ud af et, forklarer Per Christensen.

Billedet er taget fra en video lavet af TrygFonden. De gule pile illustrerer, at du skal svømme ud i siden og væk fra strømmen. Foto: TrygFonden

På billedet herover kan man se, at man skal svømme til siden, hvis man kommer ud for et revlehul. Man skal ikke svømme mod strømmen. Hvis man svømmer ud til siden, så kommer man væk fra strømmen.

- Selv en OL-svømmer kan ikke svømme hurtigt nok til at svømme imod strømmen, forklarer Per Christensen.

Per Christensens råd til de badende gæster er at følge de fem baderåd herunder.

De fem baderåd Lær at svømme



Gå aldrig alene i vandet



Brug vinden og vandet (hvis der er pålandsvind, er der øget risiko for revlehuller)



Lær stranden at kende



Slip ikke børnene af syne

