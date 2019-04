Pas på med ukrudtsbrænderen

Hold igen med ukrudtsbrænderen og vær varsom, når du tænder bål.

Lignende advarsler hørte vi igen og igen sidste sommer, men forskellen i år er, at opfordringerne kommer allerede i april måned.

De seneste 32 dage er der samlet faldet under seks millimeter regn, og derfor er det lige nu usædvanligt tørt for årstiden.

- Den luft og tørke, som vi oplever for tiden, gør, at der meget nemt opstår naturbrande, siger Niels Henrik Nielsen, der er indsatsleder i Beredskab og Sikkerhed, som dækker Randers, Favrskov og Djursland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Allerede mange naturbrande i april

I Beredskab og Sikkerheds område har der indtil videre været mellem 12 og 14 naturbrande i april.

De sidste tre dage er de rykket ud til tre brande i Favrskov og Randers Kommuner.

Hvis man skal brænde ukrudt af, så sørg for at have haveslangen eller en spand vand i nærheden, og hold jer langt fra garager, plankeværker og andre bygninger. Niels Henrik Nielsen, indsatsleder, Beredskab og Sikkerhed

- To af dem var opstået på grund af gasbrændere, og den tredje var et bål, som var uovervåget. Så var der nogle gnister, der fløj hen og fik fat i noget flis, som lå tæt på en bygning, siger indsatslederen.

Derfor opfordrer han alle til at være varsomme, når de tænder bål.

- Sørg for at have en spand vand i nærheden. Og sørg for at være i nærheden af bålet hele tiden. Hvis man forlader bålet, så sluk det inden, lyder det.

Jagten på ukrudtet er gået ind

Det varme vejr lokker naturligt nok østjyderne i haven, og det sætter gang i jagten på ukrudtet. Men inden man finder ukrudtsbrænderen frem fra skuret, skal man lige tænke sig om.

- Hvis man skal brænde ukrudt af, så sørg for at have haveslangen eller en spand vand i nærheden, og hold jer langt fra garager, plankeværker og andre bygninger, siger Niels Henrik Nielsen.

Gør man ikke det, så er der særlig stor fare for, at der opstår brand.

- Når man kommer tæt på bygninger, garager, plankeværker og andet, hvor man ikke rigtig kan se, hvad der er på den anden side, så kan der ske det, at når gasflammen kommer derhen, så gemmer der sig måske spindelvæv, tørre blade, grene eller andet, som fænger med det samme. Og så tager det ganske få sekunder, før vi har enten en naturbrand eller en bygningsbrand.

Den seneste melding fra TV 2 Vejret er, at vi kan opleve et vejrskifte i næste uge. Det er dog usikkert, præcis hvor meget regn der vil komme, hvornår det vil ramme og hvor i landet.