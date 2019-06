Pas på med at tage en dukkert: Giftige alger hærger flere steder

En ny uge er skudt i gang med solskin og temperaturer, der når over 20 grader, og det er nok de færreste, der vil klage over sådan et vejr.

Men der er alligevel en bagside af medaljen, når det gælder roligt og lunt vejr.

I år er der kommet alger tidligere, end det plejer. Normalt ser vi det først i juli og august, men i år er det usædvanligt tidligt. Nikolaj Kruse Christensen, geolog

Det betyder nemlig, at der er optimale betingelser for, at alger kan gro i vandet. Og det er de allerede begyndt at gøre i og omkring Aarhus, hvor vandet flere steder er malet grønt af algerne.

- Nu har der været gode uger med solskin og stille vejr, og når det ikke blæser, så kan vandet få lov til at stå og blive varmt, og så kommer der alger, siger Nikolaj Kruse Christensen, der er geolog ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er normalt, at der hvert år bliver dannet alger, når vind og vejr skaber gode forhold til det, men i år er det helt usædvanligt tidligt, algerne er dukket op.

Gode algeråd Hvis vandet er varmt og vejret er godt, kan der være alger i juli og august.

Hold øje med skilte, der fraråder badning.

Gå ud i vandet til knæene og kik på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade.

Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Børn skal passe mere på end voksne. De vil reagere på mindre mængder gift, fordi de er små – og de vil gennem deres leg i vandet og på stranden være mere udsatte for algerne. Lad derfor ikke børn lege i algefyldt vand – og hold dem væk fra skumansamlinger på stranden. Det kan være døde alger.

Mennesker, der i forvejen er svækkede eller allergiske, skal holde sig væk fra algerne.

Fugle, kvæg og hunde er udsatte, fordi de ofte drikker store mængder vand fra søer og kyster. De bør derfor holdes fra kysterne og fra døde alger på sø- eller strandbredden.

Hold øje med kommunens hjemmeside. Alle kommuner skal løbende kontrollere deres badevand og advare de badende, hvis der er for store mængder af alger. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Indtil videre er algerne blevet spottet i det aarhusianske kanaler, ved Aarhus Havn og i Brabrand Sø. Eftersom algerne kan være giftige, advarer Aarhus Kommune nu mod at bade, hvor der kan være alger, eller på anden måde komme i kontakt med algerne.

- Vi fraråder, at man ikke bader i de områder, men det er også mest til hundeejere, så de er opmærksomme på, at hundene kan få det dårligt. Eller man kan få en allergisk reaktion, hvis man sejler kajak eller kano og komemr i kontakt med algerne, siger Nikolaj Kruse Christensen.

Det er fortsat helt sikkert at bade i Havnebadet, da badevandet her er filtreret og under konstant opsyn. Algerne vil med tiden forsvinde af sig selv, når vejret skifter.

Kæmpe algeopblomstring ikke set siden 90’erne

I november sidste år fortalte TV2 ØSTJYLLAND, at farvandet fra Aarhusbugten til det Sydfynske Øhav var fyldt med grønne furealger. De var ufarlige, men kunne skabe iltsvind i vandet.

Algeopblomstringen var til stor forundring, fordi det strakte ig over så stort et område, og så var det en helt særlig type alger, der dukkede op.

- Vi ser hvert efterår en opblomstring af alger, men lige netop den her algetyper har vi faktisk ikke set siden 1990’erne, fortalte kontorchef i Miljøstyrelsen, Harley Bundgaard Madsen, dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Alger i vandet kan få betydning for vandmiljøet.

- Algerne er ikke giftige heller ikke i forhold til fisk og muslinger. Den kan dog ligesom andre alger være med til at skabe iltsvind. Vi forventer ikke, at den her algeopblomstring nu og her vil give iltsvind, men den vil kunne bidrage til iltsvind, sagde Harley Bundgaard Madsen tidligere.

Normalt er det sidst på badesæsonen, at vind- og vejrforhold kan betyde, at badevandet får et stort indhold af alger, som kan være til gene for mennesker og dyr. Foto: Sofie Mathiassen / Ritzau Scanpix