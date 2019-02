Pas på disse svindlerapps – forbrugere skal være opmærksomme som aldrig før

Onlinesvindel er ikke længere kun mails på gebrokkent engelsk, der forsøger at lokke dig til at overføre penge til en fjern slægtning i udlandet eller indtaste dine bankoplysninger, fordi du har vundet en stor præmie.

Apps på din telefon er nemlig også blevet et populært sted for svindlere at slå til, hvis de vil lokke informationer ud af dig.

De kan stjæle data, billeder, sms’er og lokationsbestemmelse, og der kan sendes sms’er på dine vegne uden, at du ved det. Peter Kruse, it-sikkerhedsekspert, CSIC

It-sikkerhedsfirmaet Trend Micro har udgivet en liste med 29 apps, de advarer mod og opfordrer Android-brugere til at holde sig fra.

Se listen i bunden af artiklen.

Og det er en stigende tendens, at svindlere forsøger at lokke oplysninger ud af dig gennem apps. Mobiltelefonen er blevet et mål for svindlerne på grund af øget fokus på sikkerhed på computeren, lyder det fra Jesper Mikkelsen, der er it-forsvarsspecialist og pressetalsperson i Trend Micro.

- For de fleste af os ligger stort set hele vores liv på vores mobiltelefoner. Vi har arbejdsmail, flybookingapplikationer med pasinformationer, kontakter, sms’er og billeder, som man har sendt privat til kæresten og ikke ønsker kommer ud i offentligheden, siger Jesper Mikkelsen.

De 29 apps er alle billedbehandlingsprogrammer, og det kan ifølge Jesper Mikkelsen skyldes, at svindlerne går efter at lave falske apps i kategorier, som er meget populære.

Vildt meget dårligdom i omløb

Spørger man Peter Kruse, der er it-sikkerhedsekspert hos CSIC, burde listen tælle mange flere end 29 apps.

- Der er flere hundrede apps - måske tusinde, man skal være påpasselig med, siger han.

- Som forbruger skal man være mere opmærksom på sin smartphone end nogensinde før. Man skal bare installere en forkert app én gang, så risikerer man alt muligt træls; misbrug af kreditkortoplysninger, aflytning, tapning af data og afpresning. Der er vildt meget dårligdom i omløb, siger Peter Kruse.

Ifølge Peter Kruse er det især en udfordring med svindler-apps i Google Play-butikken, mens Apple Store på iPhones er mindre udsat.

Tre typiske svindlermetoder

Der er typisk tre måder, hvorpå svindlere kan snyde dig gennem en app. Alle metoderne har det fælles karakteristika, at de forsøger at misbruge den adgang, de får til telefonen, til at tjene penge, lyder det fra Peter Kruse.

Én metode er spionsoftware, hvor svindlerne gennem appen stjæler oplysninger, som du har givet appen adgang til.

- De kan stjæle data, billeder, sms’er og lokationsbestemmelse, og der kan sendes sms’er på dine vegne uden, at du ved det, siger Peter Kruse.

- Så er der den type, der går mere målrettet efter kreditkortinformationer. Hver gang du taster kreditkortoplysninger ind på en side på din mobiltelefon, stjæler appen kreditkortdataene. Enten bliver de solgt videre, eller også misbruger de dem selv. Der er en hel masse apps derude, der gør præcis det, siger han.

Med den tredje typiske svindelmetode snydes du til at tro, at du downloader en app, der giver dig en funktion. Det kan være, at en app lover, at den kan gøre din telefon hurtigere.

- Og så får du ingenting. Det er det, man kalder fup-software. Du betaler penge for appen, men du får ingenting ud af det. Så du kaster bare penge ud ad vinduet, siger Peter Kruse.

Må appen læse med?

Den bedste måde at gardere sig mod svindlerapps er at tjekke antal downloads og læse anmeldelser, før man downloader. Få downloads kan være et faresignal.

Dernæst er det en god idé at forholde sig skeptisk til, hvad appen beder om adgang til, når man installerer den.

- Der kan man som forbruger gøre sig lidt mere ulejlighed med at tænke kritisk. Er det nu en god ide, at et billedbehandlingsprogram har lov til at læse mine sms’er? Overvej, om du bør give adgang til ting, som ikke har noget med appen at gøre, siger Peter Kruse.