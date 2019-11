Pas på derude: Tæt tåge flere steder i Østjylland

Hvis du skal ud og køre i løbet af i aften eller i nat, skal du køre ekstra forsigtigt.

Sådan lyder det fra DMI, der varsler om tæt tåge i flere steder i Østjylland.

- Tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt, skirver DMI i varslingen.

Det er særigt i Horsens og Silkeborg varslingen gør sig gældende. Her er der risiko for tæt tåge med sigtbarhed under 100 meter.

Tågen forventes at have lagt sig klokken 08:00 søndag morgen.

