Pas på: Der er afføring i populært badevand

Hvis du overvejer at dyppe tæerne eller kroppen langs aarhusianske badesteder, så er det en god idé at lade være.

Efter gårsdagens skybrud og regnskyl er spildevandssystemer i Aarhus nemlig løbet over.

- Spildevandsoverløb er farlige, fordi der er afføring i, siger Lone Mossin, der er projektchef i Østjyllands Brandvæsen, til TV2 ØSTJYLLAND

Spildevandsoverløb er farlige, fordi der er afføring i. Lone Mossin, projektchef, Østjyllands Brandvæsen

Og derfor har flere badesteder langs kysten nu fået et rødt flag. Det betyder, at vandkvaliteten er dårlig, og at der er risiko for sundhedsfare.

Læs også Se billederne: Oversvømmelser efter skybrud - og der er mere på vej

Flere steder er der også udstedt et permanent badeforbud. Blandt andet ved Egå og Aarhus Havn. Og ved den populære Tangkrogen frarådes badning også.

- Der er sygdomsfremkaldende bakterier i. Og selvom man ikke drikker vandet, så kan man få bakterier ind i blodet, hvis man bare har et lille sår, lyder det fra Lone Mossin.

Her kan du tjekke badevandskvaliteten langs den aarhusianske kyst.

01:14 VIDEO: Sådan så det ud efter voldsomt regnvejr ved Kristrupvej i Randers tirsdag eftermiddag. Videoen er optaget af Michelle Hjaltalin Bertelsen. Luk video

Det er ikke et uheld

Henrik Frier er afdelingschef i Aarhus Vand, og han understreger, at overløbene ikke er et uheld.

- I de dele af kloaksystemet, hvor regnvand og spildevand løber i den samme ledning, er det forventeligt, at der vil ske overløb, når det regner kraftigt, siger han.

- Vi har nedbragt overløbene væsentligt de senere år ved at bygge store underjordiske bassiner i midtbyen. Og på lang sigt arbejder vi på at adskille regnvand og spildevand i hele kommunen, så overløbene helt forsvinder, siger han og tilføjer dog, at her er der tale om 50-60 år.

Læs også Voldsomme skader efter skybrud: - Jeg har aldrig set noget lignende

Pas også på i kælderen og køkkenhaven

Det er dog ikke kun ved badestrandene, man skal være opmærksom. Det skal man også derhjemme, lyder det fra beredskabet.

- Hvis man skal ned og rydde op i sin kælder, sandkasse eller køkkenhave, så skal man beskytte sig mod spildevandsoverløb, siger Lone Mossin og tilføjer:

- Så man skal ikke spise grøntsagerne, siger hun.

Selvom man ikke drikker vandet, så kan man få bakterier ind i blodet, hvis man bare har et lille sår. Lone Mossin, projektchef, Østjyllands Brandvæsen

Selvom der allerede nu er kommet mere regn på de seneste tolv timer, end der normalt kommer på hele juli måned, så ser det ikke ud til, at uvejret er helt forbi.

Læs også Efter lort i badevandet: - Der skal tages action

På julis sidste dag melder DMI nemlig endnu en gang om risiko for skybrud i det østjyske. Og det har de meget fokus på hos beredskabet.

- For hvis det kommer med kraftig intensitet, så kan vi få problemer igen. Men vi følger situationen nøje, siger Lone Mossin.

Læs også Afføring i badevandet giver badeforbud på populær strand