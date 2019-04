Pas på de små: Overlæge advarer om sæson for trampolinskader

Solskin og sommervejr hænger ofte sammen med udendørsleg i baghaven og livlige aktiviteter i det fri for både unge og gamle. Men når det kommer til én af de helt store favoritter i villahaven, trampolinen, gælder det om at passe på.

Her til morgen har vi siddeet og ledt efter ekstra plads til de børn, der er kommet ind med brud på underarme, albuer og overarme fra trampolinuheld. Gerhardt Teichert, ledende overlæge

En overlæge fra akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens advarer nemlig om, at det netop nu er sæson for trampolinskader.

- Vi kan især se det i en weekend som den, vi lige har haft. Her til morgen har vi siddeet og ledt efter ekstra plads til de børn, der er kommet ind med brud på underarme, albuer og overarme fra trampolinuheld, siger ledende overlæge på Regionshospitalet Horsens, Gerhardt Teichert, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ledende overlæge Gerhardt Teichert oplever, at der er sæson for skader forårsaget på havetrampoliner. Foto: Regionshospital Horsens

Og særligt i her i foråret, når havetrampolinerne bliver fundet frem fra gemmerne, går det galt.

- Det er altid i starten af sæsonen, at børn er vilde og ufornuftige, og det kan vi se, når de kommer herind med brud på arme, siger han.

Årsagen er, ifølge ham, at der ofte ikke er sikkerhedsnet på trampolinerne, når børnene hopper rundt.

- Det at falde fra ét niveau i højden og ramme jorden er farligt, fordi der er så meget kraft på, og børnene kan ofte ikke nå at tage fra, så de lander på en ubeskyttet arm, siger overlægen og fortsætter:

- Det tager noget af kraften fra faldet, hvis der er et sikkerhedsnet, der kan gribe børnene, inden de lander på jorden eller trampolinen.

De trampoliner, der bliver gravet ned, er mere sikre, fordi faldet ikke er så voldsomt, så det kan være en god idé at gøre. Gerhardt Teichert, ledende overlæge

Og det er ofte ret besværlige brud, som kan kræve operation, hvis de små brækker armene på en trampolin.

- Ofte skal børnene operere,s og der skal sættes ståltråd ind, som senere skal opereres ud igen, men nogle gange kan man godt knække det på plads og sætte gips på, forklarer Gerhardt Teichert.

Kun én ad gangen på trampolin

Det er oftest børn i 5-9 års alderen, der ender på skadestuen efter at hoppe på trampolin, men overlægen oplever, at børn helt ned til 3-4 år, der ender med brækkede lemmer. Årsagen er tit, at der er for mange børn på trampolinen ad gangen.

- For guds skyld heller ikke mere end én person på trampolinen ad gangen. Grupper af børn duer slet ikke, for så kan de nemmere skubbe hinanden ud over, siger overlægen.

Det er blevet et lovkrav, at der er sikkerhedsnet på trampoliner i de danske haver, men overlægen mener, at det hjælper på antallet af skaderne, hvis trampolinen er gravet ned i jorden.

- De trampoliner, der bliver gravet ned, er mere sikre, fordi faldet ikke er så voldsomt, så det kan være en god idé at gøre.