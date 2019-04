Pas nu på den nedrykning, AC Horsens!

Silkeborg IF fortsætter den gode form, Randers FC har sikret sig overlevelse, AGF har retning mod det samme, mens det begynder at se sort ud for AC Horsens.

Sådan som De Gule har spillet dette forår, kan de sagtens havne i nedrykningskampene, når gruppespillet er færdigt.

I Skipperligaens ugentlige YouTube-format, Skipperligaen Update, kommer Kasper Skipper hver uge med sine uforbeholdne meninger og analyser af stort og småt i de store østjyske fodboldklubber

