Weekendvejret - uvejr lørdag og søndag med sommer og solskin

Weekenden byder på meget forskelligt vejr.

Lørdag vil hele landet få regn, og den seneste prognose har mest regn til den centrale del af landet. Prognosen har mellem 15 og 30 millimeter regn, og da fronten blandt andet kommer til at bestå af kraftige tordenceller, kan det regne med voldsom intensitet.

Skybrud er defineret ved 15 millimeter på 30 minutter, og ved denne intensitet har kloaknettet svært ved at følge med. Derfor kan morgendagens front føre til oversvømmede kældre og viadukter. Desuden vil der være kraftige vindstød, som kan vælte telte og pavilloner.

Prognose af regn i morgen. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Normalt når der er torden i en front, vil nedbørsmængderne variere mere, end man ser i prognosen her.

Vi kan derfor forvente, at der nogle steder kommer mere end de 30 millimeter, og andre steder i de centrale dele af landet kan der også komme mindre end 10 millimeter.

Prognose klokken 13. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Bliver hurtigt skyet

Lørdagen kan begynde med lidt sol i nord og øst, men ret hurtigt bliver det skyet, og særligt i syd og vest vil der tidligt på dagen være risiko for torden.

I eftermiddagstimerne ser det ud til, at det vil regne kraftigst i den centrale del af Danmark, og det er også her, betingelserne for torden bliver bedst. Selvom luften bliver lummer, vil det ikke føles særlig sommerligt, da det blæser op fra øst.

På Bornholm ser det ud til at holde tørt frem til om aftenen, og på Vestbornholm kan man med læ nå op på 22-23 grader. Områder uden læ vil få mere barskt vejr med kuling fra øst. Ved Allinge og Folkemødet kan man komme til at se tre meter høje bølger i Østersøen.

Prognose klokken 16. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

I aftentimerne vil fronten trække længere mod øst, og Bornholm kan en overgang få kraftigt tordenvejr. Derfor kan nedbørsmængderne også let blive større end på den øverste grafik i denne artikel.

Prognose lørdag klokken 19. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Søndag vil fronten have passeret, og vinden kommer til at dreje om i vest. Det vil holde stort set tørt med meget sol særligt først og sidst på dagen. I eftermiddagstimerne vil der drive skyer for solen i perioder, og der kan måske lokalt optræde enkelte byger.

Sommervejr, som det kan se ud på søndag. Blå himmel og lette skyer. Foto: Tove Skipper / Privatfoto

Med en let til frisk vestenvind vil det blive varmest i de østlige egne og ved østvendte kyster. Her vil temperaturen generelt nå op mellem 19 og 22 grader, mens det kommer til at blive køligere i Vestjylland.

Prognose søndag klokken 15. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret