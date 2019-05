Weekendvejret bliver køligt – men med masser af sol

Efter nogle dage med ustadigt vejr vender både sol og tørvejr tilbage i weekenden, men vi skal dog ikke sætte næsen op efter lunt forårsvejr.

Der venter på trods af det solrige vejr en kølig og stedvis også blæsende weekend.

Højtryk og norske fjelde sørger for solrigt weekendvejr

En front, der passerer gennem Danmark i løbet af fredagen, markerer overgangen til mere stabilt vejr.

Den efterfølges af tør oprindelig polarluft, som fra nord og nordvest vil strømme ned over Danmark i weekenden.

Et højtryk over De Britiske Øer, som nærmer sig Nordsøen, vil i kombination med, at luften på sin vej mod Danmark skal hen over de norske fjelde, sørge for tørt og overvejende solrigt vejr i hele weekenden.

Kun fronter med skyer og regn over Mellem- og Østeuropa kan søndag sende skyer op over den sydlige del af landet.

Prognose for søndag: Et højtryk over De Britiske Øer sender kølig luft fra nord ned over Danmark. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Weekenden starter med masser af sol

Lørdag morgen står vi i hele landet til, at den køligere luft er blæst ind over os. Det giver i de tidlige morgentimer risiko for, at temperaturen i den indre del af Jylland kan være nede omkring frysepunktet og mange steder kan der være rim i græsset.

I løbet af lørdagen stiger temperaturen i det solrige vejr de fleste steder til mellem 12 og 14 grader, men ud på eftermiddagen kan der på en solbeskinnet dag dukke højtliggende slørskyer op over den sydligste del af landet.

Vinden bliver let til jævn fra nordvest og nord, men i Nordjylland bliver det med op til frisk vind noget mere blæsende.

Vejrkort for lørdag. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Solrigt og blæsende søndagsvejr

Søndagen lægger ud med endnu en kølig morgenstund med temperaturer nær frysepunktet, og i den sydøstlige del af landet kan det være mere skyet.

Ellers er der igen lagt op til en solrig dag, hvor temperaturen når op mellem 10 og 13 grader.

Det bliver dog en blæsende søndag med frisk til hård vind fra nordvest, og i Nordvestjylland kan vinden sidst på dagen tiltage til kuling.

En busk i blomst ved skovmøllesøen i Fussingø vest for Randers. Foto: Marina Justesen‎ - privatfoto

På trods af køligt vejr - find solcremen frem

Selv om det kølige forårsvejr ikke vil indbyde til hverken bar mave, shorts eller blot at gå rundt i en t-shirt, så skal man ikke lade sig snyde af den skarpe forårssol.

I weekenden ventes UV-indekset både lørdag og søndag at nå op over fire, og dermed anbefales det, at finde solcremen frem.

Ved et UV-indeks på tre anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at man beskytter sig mod solens skadelig UV-stråler.

Weekendvejret kan sende tørkeindekset op

På trods af en kølig og ustadig start på maj, der indtil videre har givet 17 millimeter regn på landsplan vil det solrige og blæsende weekendvejr hurtigt bringe Danmark tilbage til den tørke, der ramte os i slutningen af april.

Fredag ligger DMI's tørkeindeks på hele 8,2 - hvilket vil sige, at der mangler 82 millimeter nedbør før jordens vandmagasiner er fyldt.

Hen over weekenden kan der dagligt fordampe, hvad der svarer til tre millimeter regn i døgnet.

Dermed kan tørkeindekset inden weekenden er om atter nærme sig de 9,2 - som vi oplevede den 25. april, da tørkeindekset nåede sit foreløbigt højeste niveau i år.