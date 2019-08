Weekenden bliver varm - oplagt til årets sidste strandtur

Varmen er i sandhed over Danmark, og efter endnu en tropenat ser varmen ud til at holde stand måneden ud.

Dog med lidt mere afdæmpet varme end de seneste dages hede, som har givet os over 30 grader flere steder.

Weekenden ser ud til at begynde med pænt og varmt vejr til de fleste, mens den nok slutter med flere skyer og køligere vejr fra vest.

Varmen holder stand over Danmark ugen ud, og herefter ser det mere normalt ud for årstiden. Søndag bliver en overgangsdag, hvor køligere luft strømmer ind over Jylland fra vest. Foto: TV 2 Vejret

Årets måske sidste strandtur

Efter en noget ustadig og lummervarm torsdag med byger flere steder, ser fredag ud til at blive en dag, hvor vi igen kan trække vejret i lidt friskere luft. Temperaturen vil blot være lige over 20 grader hos de fleste, mens vinden frisker op i Vestjylland.

Lørdag vender varmen imidlertid tilbage med temperaturer på 22 til 26 grader og lokalt 27-28 grader på Lolland og Falster. Vinden bliver relativt svag fra syd, og der bliver plads til ret meget sol.

Med svage vinde fra syd bliver det varmest over de sydlige egne, hvor luften kommer direkte fra det varme Tyskland. Vejret ser ud til at blive flot og solrigt for alle. Foto: TV2 VEJRET

Med andre ord ligner det en rigtig sommerdag, hvor man sagtens kunne tage en tur på stranden, mens badevandet endnu er behageligt varmt.

Efteråret nærmer sig på den første efterårsdag

Søndag kan også byde på 27-28 grader de varmeste steder, men det bliver primært i den østlige del af landet. For skyer og regn kan meget vel strømme ind over Jylland fra vest og dermed sende temperaturen ned ad skalaen.

Således får man blot omkring 15 grader ud på aftenen i store dele af Jylland, mens man får den sidste lune aften mod øst med over 20 grader.

Søndag bliver måske årets sidste dag med så høje temperaturer, som man kan få over de østlige egne. Mod vest begynder man at mærke efterårets mere afdæmpede vejr. Foto: TV 2 Vejret

Meget tyder på, at det bliver den sidste rigtigt varme weekend i år, for det tegner til, at vejret i næste uge og fremefter bliver mere normalt for årstiden.

Men indtil videre kan vi altså se frem til en weekend, som i det mindste begynder ganske sommerlig og varm for alle.