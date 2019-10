Voldsomt vejr i weekenden - en halv måneds regn og vindstød af stormstyrke

Det bliver en weekend, der kommer til at stå i efterårsvejrets tegn med vindstød af stormstyrke og mere end en halv måneds regn.

Det skyldes, at flere lavtryk skal passere lige hen over eller meget tæt på Danmark.

På grænsen mellem kold polarluft over Nordatlanten og lun luft over Sydvest- og Centraleuropa bliver der i løbet af weekenden dannet tre lavtryk.

De to første vil fra sydvest bevæge sig tæt på eller henover Danmark, mens de tilhørende fronter i mere end et døgn vil ligge hen over store dele af landet.

Det tredje lavtryk vil fra nordvest "dumpe" ned over os sidst på søndagen.

Lavtryk giver vindstød af stormstyrke og regn

Det første lavtryk skal i aften og i nat bevæge sig op gennem Nordsøen og videre gennem Skagerrak - lige nord om Danmark.

Det giver i løbet af aftentimerne opfriskende vind fra sydvest, og efterhånden kommer der også regn i Nordvestjylland.

Ud på natten tiltager vinden i hele landet med op til kulingstyrke. I Nordvestjylland og ned langs Jyllands vestkyst er der udsigt til stormende kuling i middelvinden, og her kan man få vindstød af stormstyrke.

Vejrkort for natten til lørdag klokken 2. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

I den nordvestlige del af Jylland vil der ud over blæsende vejr også komme store mængder regn.

Det er samtidig lun luft, der blæser frem mod Danmark fra sydvest. Det giver i nat temperaturer omkring 12 grader. Langs Jyllands vestkyst kan temperaturen i nattetimerne ligge omkring hele 14-15 grader.

Blæsten kan i nat give restriktioner for vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen og Øresundsbroen, ligesom regnen kan give nedsat sigtbarhed og risiko for akvaplaning.

Blæsende og regnfuld start på lørdagen

Mens vinden aftager i de nordlige egne, vil der lørdag morgen stadig være blæsende over de sydlige og østlige dele af landet, og der vil fortsat komme regn mange steder.

Ved Vadehavet og i Kattegat kan der ud på formiddagen stadig komme vindstød af stormstyrke.

I løbet af lørdagen aftager vinden lidt, men det bliver stadig blæsende over den sydlige del af landet, ligesom regnvejret fortsætter i den nordlige halvdel af Jylland, der får en usædvanligt våd dag.

Prognose: Nedbør indtil lørdag klokken 12. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Kraftig regn - og risiko for oversvømmelser

Fra natten til lørdag og frem til lørdag middag er der i Midt- og Vestjylland stedvis risiko for kraftig regn, der er 24 millimeter eller mere på seks timer.

I den del af landet kan der indtil lørdag middag være faldet mellem 25 og 30 millimeter regn, der stedvist kan give oversvømmelser på de i forvejen våde jorde og især langs Storåen, der afvander et stort område, er der risiko for oversvømmelse. Det gælder især omkring Holstebro.

Selv om det bliver blæsende, bliver det lunt. I de sydlige egne kan man lørdag få op til 15-16 grader i den for årstiden varme luft, der blæser op over landet fra sydvest.

Vejrkort for lørdag klokken 15. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Nyt lavtryk giver mere regn og blæst

Lørdag aften og natten til søndag skal endnu et lavtryk passere hen over den nordlige del af Jylland.

Det giver fortsat blæst og regn over store dele af landet hele lørdag aften og natten til søndag.

Søndag bliver endnu en blæsende dag med byger mange steder.

Langs kysterne vil man kunne få op til kuling fra vest, og det bliver betydeligt køligere med temperaturer omkring ti grader.

Søndag aften skal weekendens tredje lavtryk så passere landet.

Det giver søndag aften kuling fra vest og nordvest, og der kommer fortsat byger mange steder.

En halv måneds regn på en weekend

Når weekenden er overstået, kan der flere steder i den nordlige halvdel af Jylland være faldet mere end en halv måneds nedbør, og lokalt kan der falde over 50 millimeter

Normalt falder der 76 millimeter i hele oktober måned.

Prognose: Nedbør indtil søndag klokken 21. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Allerede nu har vi i en usædvanlig våd oktober fået 101 millimeter regn, og efter weekendens regnvejr vil vi være godt på vej ind i top fem over de mest regnfulde oktober måneder siden 1874.

Nedbørrekorden lyder på 155 millimeter, der faldt i oktober 1969. I 2015, der er den næstmest regnfulde oktober, faldt der 146 millimeter regn.