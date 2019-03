Voldsomt blæsevejr over Østjylland fredag

Et kraftigt blæsevejr rammer Danmark fredag, og allerede fredag morgen blæser det kraftigt i den nordvestlige del af Jylland.

Her har vinden ved Thyborøn nået stormende kuling med 22,4 meter per sekund, mens vindstødene har nået stærk storm med 29,5 meter per sekund.

Den kraftige blæst breder sig til en langt større del af landet i dagens løb - og i Nordvestjylland vil vinden endda tiltage en smule.

Vindstød fredag klokken 10. Foto: TV 2 Vejret

Vinden vil her kunne nå op på omkring 23 meter per sekund, mens vindstødene kan nå et nøk længere op med cirka 30-32 meter per sekund. Orkan begynder ved 32,7 meter per sekund.

Vindstød af stormstyrke i store dele af landet

I formiddagstimerne breder vindfeltet sig til Kattegatområdet og Midt- og Østjylland.

Vindstød fredag klokken 13. Foto: TV 2 Vejret

Vindstød fredag klokken 16. Foto: TV 2 Vejret

Især over Djursland, Odsherred og Nordsjælland vil der fra sidst på formiddagen kunne komme kraftige vindstød af stormstyrke, mens middelvinden ved kyststrækningerne kan nå hård- eller stormende kuling.

Bornholmerne vil også mærke den kraftige blæst, og her vil vinden først aftage i løbet af fredag aften. Indtil da vil der i adskillige timer være hård til stormende kuling med vindstød af stormstyrke, eller måske endda stærk storm.

TV 2 Vejret varsler

Den kraftige blæst har fået TV 2 Vejret til at udsende varsel om vindstød af stærk storm og stormstyrke, som gælder for store dele af landet.

Varsel fra TV 2 Vejret om vindstød af stærk storm (orange) og storm (gul). Foto: TV 2 Vejret

Vindstød af stormstyrke kan få tagsten til at ryge af tagene, ligesom træer kan vælte og store grene kan knække af.

Samsøfærgen aflyser afgange

Den kraftige vind har allerede fået Samsø Rederi til at aflyse flere afgange. Det drejer sig om afgangene Hou, Jylland klokken 9.30 og Sælvig, Samsø klokken 10.45.

Hos Molslinjen regner de derimod med at holde fartplanen trods meldingerne om vindstød af orkanstyrke senere i dag.

Blæsten har allerede fået træer til at vælte i det sydlige Sjælland, oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi. Og Scandlines har fredag aflyst otte afgange mellem Gedser og Rostock på grund af varsler om vindstød af stormstyrke. Du kan se, hvilke afgange der er tale om her.