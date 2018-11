Vinder af verdens hårdeste ultraløb siger fra - dropper fly og tager toget

Lange seje løbetræk i gudeskøn natur på Fiji, løb i Perus fugtige jungle og guiderejser gennem sneen på Kilamanjaro. Sådan så elitetrailløberen Simon Grimstrups travle liv ud indtil for ganske nylig.

For nogle år tilbage vandt han sågar verdens hårdeste ultraløb.

Men mange af områderne kommer Simon Grimstrup fra Skanderborg aldrig til at besøge igen.

Den 42-årige eliteidrætsudøver har nemlig besluttet, at han aldrig vil flyve igen.

Han har løbet, siden han var ti år gammel, og har rejst verden rundt og deltaget i ekstremløb i hele verden - og altid med en glæde over at være tæt på naturen.

Men gennem årene har Simon Grimstrup set så store forandringer og uforklarlige vejrfænomener, at det har givet stof til eftertanke, siger han i ‘Go’ morgen Danmark’.

- Jeg har ikke samvittighed til det mere.

Læs også Carsten og Ejner til ekstremløb: Vi glæder os til gullasch

Simon Grimstrup ved, at hans andel kun udgør en dråbe, men hvis han kan inspirere nogle få andre til at gøre det samme, så bliver det til to, fire og fem dråber, der kan gøre en lille forskel.

- Vi har et ansvar som forbrugere. Det kan vi ikke løbe fra, siger han.

Simon Grimstrups seneste tur var et 416 kilometer langt løb gennem Gobi-ørkenen. Foto: Simon Grimstrup / Privat

Stopper efter "mareridtsløb"

Simon Grimstrups seneste tur var et 416 kilometer langt løb gennem Gobi-ørkenen.

Danskerens vilde løb er blevet til filmen 'Gobi', der har premiere mandag, og det er i den forbindelse, at Simon Grimstrup fortæller om sin beslutning om aldrig at flyve igen.

- Jeg kalder det "mit mareridtsløb". Jeg vidste ikke, om jeg havde lyst, men arrangørerne spurgte og sagde, at de ville betale for det hele, så det var svært at sige nej. Og jeg er draget af det ekstreme, så jeg kunne ikke sige nej til udfordringen, fortæller han.

Læs også Højdepunkterne fra Royal Run: Kronprinsen skød, løb og gav high fives

Løbet er det vildeste, han nogensinde har oplevet - helt fladt terræn, der skulle løbes i et stræk og tilbagelægges på under 145 timer.

- Hvis man vil konkurrere, kan man stort set ikke sove undervejs. Når man starter, kører løbet, indtil man er i mål. Min plan var at holde én times pause i alt og så gøre det på 80 timer, men jeg gik helt i stykker undervejs, så jeg holdt en længere pause og blev nødt til at gå til mål, fortæller Simon Grimstrup.

Fremadrettet vil Simon Grimstrup ikke længere arrangere løberejser, der kræver at man skal flyve dertil. Foto: Simon Grimstrup / Privat

Løbet var en fantastisk oplevelse, men ligesom de andre steder, han har været, oplevede eliteløberen en natur, der er under pres.

Det er derfor, han siger fra nu, lyder det.

- Jeg har oplevet, hvad skovbrande har gjort ved Portugal med fuldstændig afsvedne områder, hvor husene er brændt, og vejskiltene er smeltet. I Vietnam, hvor oversvømmelser har fået floderne til at løbe langt over sine breder.

Det kan han ikke længere lukke øjnene for, siger Simon Grimstrup.

Ekspert: - Det er prisværdigt

Professor i Energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen, bakker hans beslutning op.

- Det er prisværdigt, siger han.

Det er ikke fordi, vi skal holde op med at rejse, men Brian Vad Mathiesen mener, at vi skal tænke over, hvor meget vi transporterer os og hvordan. Ligesom vi tænker over vores sundhed. Det skal ligge i vores bevidsthed.

- Det bør vi alle sammen gøre. Vi skal spørge os selv: “Hvor meget behøver jeg transportere mig, før jeg bliver et glad menneske?” lyder det.

Simon Grimstrup er opvokset i Ry og bor i da af yderkanten af Skanderborg Kommune. Foto: Simon Grimstrup / Privat

Lige nu går det den modsatte vej. Flytrafikken er mere end fordoblet siden 2000, og i Danmark udleder hver borger i dag i gennemsnit 12-14 ton CO2 om året.

Det tal er ifølge professoren meget højt i forhold til andre lande. I virkeligheden burde det ligge på mellem to og fire ton, lyder det.

- Når vi rejser en tur til Thailand, så koster det cirka fem ton CO2 per passager. Det er mere, end hvad vi årligt bør udlede i alt, siger Brian Vad Mathiesen.

Det er det, der har fået Simon Grimstrup til helt at droppe flyrejser.

Vil tage toget

Eliteløberen vil ikke stoppe med at rejse, men han vil gøre det anderledes fremover.

Fremadrettet vil han kun tage toget og vil ikke længere arrangere løberejser, der kræver at man skal flyve dertil.

- Jeg synes, det er rigtig træls ikke at flyve, men jeg synes ikke, det hænger sammen med naturglæden, at jeg skal udlede en masse CO2 ved det. Jeg bliver inviteret til løb rundt omkring i verden, fordi jeg skal promovere løbene, og det har jeg dårlig samvittighed over, siger Simon Grimstrup.

Foto: Simon Grimstrup / Privat

For når han tager afsted og fortæller om sine rejser, inspireres andre til også at flyve og gøre det samme, mener han.

Simon Grimstrup vil ikke pege fingre ad andre, for om nogen har han rejst meget med fly gennem årene, men han håber, at han kan være med til gøre folk opmærksomme på, at der er et problem.

- Det er jo tre klik på en computer og så en tur ud til lufthavnen, bum, så er du sådan en actionmand, der dumper ned i ørkenen. På en måde tror jeg, at jeg får sjælen, eller i hvert fald mavefornemmelsen bedre med, hvis jeg tager toget i stedet, slutter Simon Grimstrup.