Iskold onsdag: - Vinden vil gå gennem marv og ben

Selv om temperaturen ikke skifter, vil onsdag føles bidende kold oven på en relativt flot tirsdag.

Vindens såkaldte chillfaktor gør, at det vil føles som frostvejr.

- Mens vi tirsdag har haft smukt vejr med temperaturer på en til tre grader, vil det med kuling og kraftige vindstød føles som ned til fem graders frost onsdag, siger meteorolog ved TV 2 Vejret Jens Ringgård Christiansen.

Solskin præger onsdag

Ligesom tirsdag bliver også onsdag præget af en masse solskin, men efterhånden som det nuværende højtryk i løbet af dagen bevæger sig bort, kommer der flere skyer.

- Onsdag kommer vi rigtig til at mærke, hvad det betyder, når det blæser op. Selv om det hjemmefra ser meget fint ud, vil vinden gå gennem marv og ben og gøre det bitterligt koldt, når man kommer udenfor, lyder det fra Jens Ringgård Christiansen.

Onsdag vil føles anderledes

Chillfaktor kaldes også for kuldeindeks og er et udtryk for, hvordan vind og temperatur føles i kombination med hinanden.

- Når vi kigger nøgternt på vejret tirsdag og onsdag, ser det nogenlunde ens ud, men alle, der bevæger sig ud onsdag, vil opleve, at det er helt anderledes, fortæller Jens Ringgård Christiansen.

Blæsten påvirker alene følelsen, når den isolerende luft hele tiden bliver blæst væk fra huden.

Et termometer vil ikke blive påvirket, ligesom at chillfaktoren heller ikke vil kunne få vand til at fryse ved plusgrader.

Dette kort viser ikke de faktiske grader, men hvor koldt det kommer til at føles. Foto: TV 2

Selvom graderne står i plus, vil vinden få det til at føles som frostvejr. Foto: TV 2