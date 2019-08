'Vild med dans'-legende vender tilbage - som dommer

Der har været mange gisninger om, hvem der skulle - og kunne - udfylde skoene efter dommer Britt Bendixen, som på grund af en hjerteoperation ikke bliver en del af dommerpanelet i årets 'Vild med dans'.

Men nu står det klart, hvem der skal overtage den tomme plads.

Det bliver en ægte 'Vild med dans'-kending, nemlig den tidligere professionelle danser og danseskoleejer Marianne Eihilt.

- Jeg glæder mig helt sindssygt meget til at opleve den fantastiske stemning i studiet igen. Det er ikke så tit, man får sådan en stor chance, siger hun.

Den 44-årige aarhusianske danser har utallige danse-meritter med i baggagen, og så var hun med helt fra starten, da 'Vild med dans' kom til Danmark i 2005.

Nydansernes ambassadør

Marianne Eihilts danse-cv går helt tilbage, til hun var bare tre år gammel, hvor hun begyndte at danse i fødebyen Aalborg.

Igennem sin karriere har hun vundet sølv ved både verdensmesterskaberne og europamesterskaberne i standard- og latindans flere gange sammen med sin faste partner Brian Juul Eriksen.

Marianne Eihilt fik ligeledes en sølvmedajle i 'Vild med dans', da hun i 2006 dansede med roer Eskild Ebbesen. Skuespiller David Owe vandt. Foto: Mogens Flindt - Ritzau Scanpix

I 'Vild med dans' viste hun da også fra første sæson, at hun er af en helt særlig støbning. Sammen med sin partner, kunstneren og gør-det-selv-manden Erik Peitersen, indkasserede hun en sølvmedalje.

I de kommende år endte hun hele to gange på toppen af podiet. Først dansede hun sig til guldet med skuespiller Robert Hansen og året efter var det kuglestøder Joachim B. Olsen.

Netop erfaringen med at være dansepartner håber hun at kunne tage med, når hun skal dømme de 12 nydansere denne sæson.

Der blev ikke sparet på energien, når Marianne Eihilt dansede med Robert Hansen i 'Vild med dans'. De endte da også med at gå hele vejen og vinde Foto: Mogens Flindt - Ritzau Scanpix

- Jeg har prøvet at være på gulvet sammen med nydanserne, så jeg ved, hvordan det er. Det synes jeg er en kæmpe styrke, fordi jeg som dommer samtidig kan være en form for hjælp og støtte og komme med gode råd, siger Marianne Eihilt.

Hun brænder for at komme med konstruktiv kritik, som deltagerne kan bruge uge efter uge, når de skal kæmpe for at lære dansenes mange tekniske udfordringer.

Ikke en ny Britt Bendixen

I det hele taget er det vigtigt for Marianne Eihilt, at hun kan være sig selv ved dommerbordet.

Dommerpanelet i 'Vild med dans' har de seneste sæsoner bestået af Jens Werner, Anne Laxholm og Nikolaj Hübbe. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Selvom hun erstatter Britt Bendixen, som har medvirket gennem 15 sæsoner i 'Vild med dans' og er kendt for sine bramfri udtalelser og store personlighed, så hverken kan eller vil Marianne Eihilt forsøge at ligne den 77-årige danseveteran.

- Jeg kan bidrage med nogle andre ting end de andre med min erfaring, siger hun.

- For mig er det eksempelvis vigtigt, at koreografierne ikke bliver over-koreograferet. At danserne laver noget forholdsvis simpelt, så man virkelig kan se dem danse frem for massevis af løft og lange introer og outroer. Det er vigtigt, at de kan nyde det, for det kan man også se på dansegulvet.

Joachim B. Olsen og Marianne Eihilt vandt 'Vild med dans' i 2008 - det var andet år i træk, at danseren førte sin partner til tops i programmet. Foto: Mogens Flindt - Ritzau Scanpix

Dog er der et område, hvor de to kvinder alligevel ligner hinanden, indrømmer Marianne Eihilt:

- Jeg er nok lidt impulsiv, siger hun og forklarer, at hun har en tendens til at udtrykke sig meget i billeder.

Kemien med de andre dommere er hun heller ikke bekymret for. Hun er blandt andet blevet undervist af både Anne Laxholm og Jens Werner.

Derfor er der kun lidt sommerfugle i maven hos den erfarne danser, inden konkurrencen begynder i næste måned.

