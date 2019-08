Vil du vide, hvad der sker i din have om natten? Her er de spor, du skal holde øje med

Vi opdager dem sjældent, selvom de om natten kan finde på at komme helt tæt på os.

Optagelserne i programmet 'Vores vilde vej' viser, hvordan helt almindelige villahaver får besøg af spændende gæster om natten.

Tre dyreeksperters vildtkameraer fanger nemlig alt fra ræve til rådyr, en grævling og sågar en mårhund under deres besøg på forskellige danske villaveje.

Men hvad skal man kigge efter, hvis man selv vil blive klogere på, hvad der foregår, når mørket sænker sig over ens have?

Lort afslører dyreliv

Først og fremmest skal man gå på opdagelse i sin have, når det er lyst.

Et af de sikreste og mest oplagte spor på, at der har været besøg om natten, er nemlig dyrenes ekskrementer.

- Lort er altid afslørende, og det flytter sig ikke. Og man kan ret nemt se, om det er et rådyr, der har skidt i ens have, eller om det er naboens hund, siger dyreekspert og tv-vært Sebastian Klein.

Derudover kan man selvfølgelig opdage fodspor, huller eller gravemærker på jorden.

Foto: TV2

Haven er et spisekammer

Hvis der er gnavet i grenene på dine træer eller i et nedfaldet æble, er det også klokkeklare spor på, at der har været et dyr forbi for at spise.

- Ræve, grævlinger, dådyr, harer og pindsvin invaderer jo simpelthen vores haver og bruger dem som spisekamre, hvis vi vel at mærke giver dem lov, siger Sebastian Klein.

Det betyder også, at der skal være mad at komme efter, før en ræv eksempelvis aflægger din have et besøg.

Her har et rådyr gnavet i et æbletræ i en have i Værløse på Sjælland. Foto: Nordisk Film / TV 2

Derfor er det vigtigt at skabe en have, der summer af liv fra naturens mindste dyr, såsom insekter, frøer, fugle og krybdyr.

- Man skal altid tænke det nedefra. Lige så snart man laver levesteder til de små, så dukker de store også op, siger Sebastian Klein, som generelt mener, vi skal blive bedre til at se vores haver som levesteder for massevis af dyr i stedet for at stræbe efter at holde haverne veltrimmede og ordnede.

- Vi undervurderer, hvad vores haver kan. Hvis man lader dovenskaben råde og giver haven lov til at vokse vildt nogle steder, så kan man pludselig få en naturrigdom, som man virkelig forbløffes over.

Sæt kamera op

For dem, der ikke har nok i at se dyrenes spor om dagen, kan det være en idé selv at anskaffe sig et såkaldt infrarødt vildtkamera, der kan optage dyrene om natten uden at genere dem og deres færden.

Det er der flere og flere, der gør – også selvom det kun er for fornøjelsens skyld, lyder det fra eksperten.

Her er en ræv filmet helt tæt på en terrasse med et vildtkamera på samme villavej i Værløse. Foto: Nordisk Film / TV 2

- Mange gør det, fordi de har store haver eller naturhaver og har en idé om, at der dukker spændende dyr op om natten. Men i programmet viser vi, at det også gælder for små haver, siger Sebastian Klein.

- Og man kan altså blive overrasket over, at det er dyr, vi betragter som helt vilde og sjældent sete, som kan dukke op. Selv inde midt i byerne. Men dyrene går langt om natten for at få mad.

Ønsker man det, lyder anbefalingen, at man skal placere et vildtkamera på de stier i haven, som man selv vil gå på. Dyrene går nemlig ligesom mennesker ad de nemme veje.

