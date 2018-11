Vi nærmer os magisk frostgrænse - Har du lukket for vandet?

Når temperaturen kommer under fem graders frost, varsler TV 2 Vejret forsikringsselskaberne. Der indtræder sæsonen nemlig for de sprængte vandrør.

- Fem graders frost er den grænse, vi arbejder med. Ganske let frost kan ikke rigtigt nå at trænge ind i et hus hen over natten, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Thomas Mørk.

De fem graders frost indtræffer natten til mandag, og derfor er det et oplagt weekendprojekt at komme ud for at tjekke fritidsboligen.

Dynen rives af

- Vi får udbredt frost i store dele af landet. Der vil ikke rigtig være nogen skyer, og så forsvinder varmen ud i verdensrummet. Skyerne fungerer normalt som en dyne om natten, og når vi hiver den af, bliver det koldt, forklarer Thomas Mørk.

Frostsprængningerne er særligt et problem i uopvarmede sommerhuse og kolonihaver, men også udvendige vandhaner på almindelige huse kan blive ramt. Selvom der for eksempel bliver lukket for vandet til hele kolonihaveforeningen, er det vigtigt også at få tømt rørene i det enkelte hus.

Hvis et rør sprænger, vil vandet fosse ud, når frosten forsvinder igen. Hvis man så ikke tilser huset igen før til foråret, kan skaderne udvikle sig meget alvorligt, selvom dit forsyningsselskab muligvis også reagerer, hvis vandforbruget eksploderer uforklarligt.

- Det er på høje tid at få lukket for vandet udvendigt og få tømt vandrørene i sommerhuset eller kolonihaven, formaner Thomas Mørk.

Is kan sprænge et bjerg

Vand udvider sig, når det fryser, og det har mægtige kræfter. Is kan i princippet sprænge et bjerg, og dermed er dine vandrør også en overkommelig opgave.

Mange moderne udvendige vandhaner er frostsikret, men hvis vandhanen ser gammeldags ud, er den efter al sandsynlighed ikke sikret, og så skal du lukke for vandet og tømme vandhanen for vand – altså ved at lade det sidste vand løbe ud, efter at tilførslen er lukket.

De frostsikre vandhaner er konstrueret, så de hælder lidt nedad, så alt vandet kan komme ud, og så er de lavet, så selv åbne-lukke-mekanismen indvendigt faktisk sidder inde i væggen.

Frostsikring er dit ansvar

Som udgangspunkt kan du ikke forvente, at din forsikring dækker en frostsprængning, hvis den skyldes, at du ikke har lukket for vandet i et uopvarmet lokale eller til en udvendig installation.

Undtagelsen kan være, hvis en varmesikring svigter, men som hovedregel er det dit eget ansvar at få slukket i tide.

Udover vandhanerne skal den almindelige husejer også være opmærksom på vandspil og andre udvendige installationer, der kan indeholde vand. I sommerhuse og kolonihaver skal der lukkes på hovedhanen, og så skal samtlige vandhaner tømmes for vand ved at lade det sidste vand løbe ud.