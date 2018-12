Vi har slået rekorden – 2018 er det mest solrige år i Danmark

Blot en times solskin tirsdag morgen var, hvad der skulle til for at slå den danske solrekord for et helt år.

Mandag tangerede vi den 71 år gamle rekord fra 1947 på 1878 solskinstimer, som det mest solrige år i Danmark. Og med en solrig start på tirsdagen, er 2018 nu det mest solrige år, siden man i 1920 begyndte at registrere solskinstimer.

Satellitfoto den 4. december klokken 10. Sådan så Danmark ud, da solskinsrekorden kom i hus. I læ bag de norske fjelde lå det meste af landet badet i sol. Foto: NOAA / DMI

Tre ekstreme måneder bag solrekorden

Selv om rekorden blev slået på en decemberdag, så er det en helt utrolig sommer og maj måned, der er hovedingredienserne i den nye solrekord.

Ud over dagens rekord blev hele tre solskinrekorder slået i løbet af 2018.

Maj måned blev med 363 solskinstimer den mest solrige maj gennem tiden og i tillæg den mest solrige måned i Danmark i de seneste 98 år.

Herefter fulgte den tredje mest solrige juni måned med 291 solskinstimer efterfulgt af den rekordsolrige juli måned med 339 solskinstimer.

På trods af august blev på det jævne, fik vi den mest solrige sommer siden 1920.

Alene de solrige tre måneder maj, juni og juli bød på 993 solskintimer, der svarer til, at solen i gennemsnit skinnede i næsten 11 timer hver eneste dag.

Disse tre måneder stod for 53 procent af årets foreløbige antal solskinstimer.

Derudover havde vi i efteråret en oktober, der strøg direkte ind på top 10 over solrige novembermåneder.

01:20 VIDEO: Her kan du se vejrudsigten for onsdag og de kommende dage i Østjylland. Luk video

Kan slå rekorden med flere længder

Skulle vi få en helt normal december, så kan vi nå op på 1910 solskinstimer og dermed slås rekorden fra 1949 på 1878 solskinstimer eftertrykkeligt.

Det tredje mest solrige år er 2003, hvor vi fik 1869 timer med solskin.