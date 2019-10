Vi har kurs mod de tre vådeste måneder nogensinde

Regnen har silet ned, vandpytterne vokser sig større og større, og flere steder i Danmark kæmper man med regulære oversvømmelser som følge af de store nedbørsmængder.

Lørdag faldt der i alt 17,3 millimeter på landsplan.

Siden 1. oktober og frem til søndag formiddag er der faldet 125 millimeter i alt på landsplan. Resten af søndagen byder ligeledes på en del byger.

Og det et spørgsmål om timer, før vi overgår de 126 millimeter regn, der faldt i oktober 2006. Derfor skal vi, inden søndag er omme, tilbage til 1998 for at finde en mere nedbørrig oktober.

Her faldt der ekstreme 171 millimeter, hvilket gjorde måneden til den næstvådeste i dansk vejrhistorie.

Mange steder i det danske landskab kan man se delvist oversvømmede marker. Foto: Ole Sørensen / Privatfoto

Skulle der i oktober i år nå at falde mellem 129 og 131 millimeter, vil oktober blive den syvende vådeste siden 1874, hvor de landsdækkende nedbørsmålinger begyndte.

Efteråret kan ende rekordvådt

Den våde oktober er ikke en enlig svale. September endte med i alt 130 millimeter regn og blev dermed den vådeste september siden 2001.

Dermed er den samlede nedbørsmængde for efteråret indtil 25. oktober på 255 millimeter, hvilket allerede er 27 millimeter - eller cirka 12 procent - mere, end der normalt falder i løbet af et helt efterår. Og det er altså på trods af, at vi ikke engang er gået ind i november endnu.

Rekorden for den vådeste årstid herhjemme lyder på 327 millimeter og blev sat i efteråret 1967.

Med udsigt til et par millimeter mere regn i oktober, skal november 'bare' ende med en nedbørsmængde på omkring 70 millimeter, før efteråret 2019 bliver det vådeste målt herhjemme.

70 millimeter regn kan lyde af meget, men normalt falder der 79 millimeter i løbet af november. Med andre ord vil en nedbørsmæssigt normal november være rigeligt til at give os et rekordvådt efterår.

Årssum af nedbør til og med 25. oktober formiddag. Vi har allerede fået 31 millimeter mere regn end normalt, og der er fortsat lidt over to måneder tilbage af året. Foto: TV 2 VEJRET

Snublende tæt på vådeste tremåneders periode i dansk vejrhistorie

Ét er de fast definerede sæsoner som vinter, forår, sommer og efterår. Noget andet er det billede, man får ved at se på løbende tremåneders perioder. For selvom de fleste måske tænker, at september og oktober er meget våde, så begyndte de store regnmængder faktisk allerede i august.

August i år endte med 91 millimeter regn - 24 millimeter mere end normalt. Og lægger vi nedbørstallene for august, september og oktober frem til søndag sammen, så får vi hele 346 millimeter regn.

Det er blot én millimeter under den vådeste tremåneders periode, der er målt i Danmark siden 1874. Den lyder på 347 millimeter og blev sat i perioden august til oktober 1954.

Med andre ord skal der blot falde to millimeter regn indtil fredag, før vi har den vådeste tremåneders periode herhjemme. Og det er sandsynligt.

2019 på vej til at blive meget vådt

De store nedbørsmængder kan også ses på de samlede tal for 2019 indtil videre. Allerede for en uge siden passerede vi den normale nedbør for et helt kalenderår, og siden da er der faldet yderligere 31 millimeter.

Marts i år blev den vådeste målt i Danmark siden 1874. Allerede på den tid var der oversvømmelser som her ved Bjerringbro. Foto: Tage Christensen / Privatfoto

Derfor er den samlede nedbør for 2019 nu på 743 millimeter, og vi mangler fortsat lidt over to måneder af året. Skulle november og december ende normalt, vil der i alt komme 145 millimeter oveni de 743, der allerede er faldet.

Og det ville blive meget nær rekorden fra 1999 på 905 millimeter. Uanset hvad er det meget sandsynligt, at 2019 ender som et af de vådeste år i dansk vejrhistorie.

En del af årsnedbøren skal også tilskrives marts, som med 106 millimeter regn endte med at blive den vådeste marts, der er målt i Danmark.

Til sammenligning fik vi i det tørkeplagede 2018 i alt blot 595 millimeter regn.