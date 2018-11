Vejvært tester vildt vejr: Bliver næsten blæst omkuld

Et ovenlysvindue skal kunne holde til det værste, det danske vejr har at byde på og lidt til. Det ved de alt om hos den danske producent Velux' testcenter uden for Horsens.

Læs også Stenkast mod 20-årig kvindelig bilist

Derfor har de bygget et af Nordeuropas største testcentre med vind og regn. Og vært ved TV 2 Vejret Ellen Nybo Hansson har været en tur i maskinen, der kan lave vindstød af orkanstyrke.

Ved 20 meter i sekundet svarende til 72 kilometer i timen kan hun lige præcis stå med det ene ben bagud for at holde balancen.

- 20 meter i sekundet. Det er oppe på en hård kuling og lige på grænsen til storm, fortæller hun.

Læs også En af verdens bedste oste kommer fra Østjylland

Har svært ved at stå fast

Ved 26 meter i sekundet eller knap 94 kilometer i timen har hun svært ved at stå fast og blæses nærmest bagud, indtil hun fanger vinden og står foroverbøjet i en vinkel på omkring 20 grader.

Læs også GROTESK VIDEO: Bil kører på letbaneskinner

Testcentret ligger i en almindelig lagerbygning og gør ikke meget væsen af sig, men her testes ovenlysvinduerne til det yderste. Det kræver blot et tryk på en knap at skabe et indendørs uvejr med ubønhørlig regn og vindstød af orkanstyrke.

- Herinde i rummet kan vi simulere dårligt vejr, meget dårligt vejr, siger teamkoordinator Ulrik Kristiansen uden for deres testrum.

Kunstig regn fra oven

Han demonstrerer, hvordan sprinklerne kan sprøjte den kunstige regn ned over deres testtag, samtidig med at vinden blæser kraftigere og kraftigere.

Læs også Juleudstilling åbnet: Bedstefar blev til en nisse

- Vores test går normalt op til 30 meter i sekundet og 120 millimeter regn i timen, men vi kan gå højere op i vindhastighed. Vi kan gå helt op til 40 meter i sekundet, forklarer han og tilføjer:

- Det er et pænt stykke over orkanstyrke, som er 32,7.

Udsat for vind og vejr

Testcentret skal sikre, at vinduerne er robuste over for vand, der ellers ville kunne trænge ind og skade konstruktionen. Et ovenlysvindue ligger i husets tag og skal kunne holde i mange år.

Læs også Ny prognose: Sådan bliver vinterens vejr

Ulrik Kristiansen viser, hvordan de tester deres vinduer, mens han langsomt skruer op for vinden.

- Nu kan man se uden på ovenlysvinduet, at vandet begynder at vende og bliver båret op af vinden. Jo højere vindstyrke, jo mere af vandet vender og kommer op igen.

Læs også På med vanten: Søndag begynder grå og kold

Selvom vi vil opleve voldsommere vejr fremover på grund af klimaforandringerne, skal ovenlysvinduerne også kunne holde til det.

- Allerede nu bruger vi test, der langt overgår, hvad man oplever ude i den virkelige verden med hensyn til regn og vindhastighed, slutter Ulrik Kristiansen.