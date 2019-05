Vejrudsigten: Varme så langt øjet rækker

I marts fik vi ny nedbørsrekord, mens april bød på tørke og ny solrekord. Maj har ikke givet nogen rekorder, men har været den koldeste siden 2010. Onsdag morgen, 29. maj, blev der målt -3,1 grader, hvilket er den laveste temperatur målt på denne årstid i 83 år.

Med andre ord har de seneste måneder været meget forskellige, og nu ved månedsskiftet ser vejret igen ud til at skifte gear.

På ovenstående grafik ser man 22 forskellige prognoser med fuldstændig enighed om, at det bliver varmere de næste dage.

Den hvide linje er gennemsnittet for alle 22 prognoser, og her kan man se, at de har mellem 20 og 25 grader helt frem til 16. juni. Mange af prognoserne har også over 25 grader.

Nederst på figuren ser man prognosernes bud på regn i Slagelse. De første dage er der enighed om tørvejr, mens der er stor risiko for regn i perioden fra 3. til 8. juni. I højre side kan man se de rå prognosemængder, men der kan sagtens komme betydeligt kraftigere regnbyger, end tallene indikerer.

Den type prognose, der her bruges, er god til at finde ud af, om der kommer regn, men mindre god til regnmængder.

Dobbelt varmepumpe

Årsagen til det varme - og til tider regnfulde - vejr skal findes i placeringer af højtryk og lavtryk. Sommerhøjtryk over Danmark er garant for sol og varme, mens lavtryk altid byder på regn.

Den overordnede vejrsituation den næste lange periode er med højtryk øst for Danmark og lavtryk vest for Danmark. Begge tryksystemer sender varme mod Danmark fra sydligere himmelstrøg, men netop fordi lavtrykkene til tider kommer tæt på, vil der også komme perioder med regn. Når det er varmt, vil disse regnperioder til tider også være ret intense.

Vejret ved jordoverfladen bliver påvirket af mange faktorer såsom pålandsvind/fralandsvind, skyer/sol. Derfor er nedenstående figur god til at berette om det overordnede vejr. Her ser man på temperaturen i cirka halvanden kilometers højde.

Den tykke røde linje er den normale temperatur, mens den tykke sorte er gennemsnittet af de 22 prognoser. Frem til 6. juni er alle prognoser varmere end det normale, og gennemsnitværdien ligger også flere grader varmere end det normale. Det gør den i øvrigt i hele perioden, men som man også kan se af de enkelte prognoser, bliver usikkerheden større med tiden.