Varmt sensommervejr på vej mod Danmark - kan blive op til 20 grader

Selvom vi i disse dage oplever efterårets første koldluftsfrembrud, så er det lige tidligt nok at pakke de korte ærmer og solbrillerne helt væk.

For til trods for, at det kan være svært at forestille sig på en kølig onsdag, så er markant lunere luft på vej mod Danmark frem mod weekenden.

Mens efterårsluften, som til og med torsdag befinder sig over Danmark, langsomt bevæger sig mod øst, bygges et højtryk kortvarigt op syd for Danmark frem mod weekenden.

Det er med til at dirigere betydeligt varmere luft mod Danmark, som for alvor rammer landet i weekenden.

Op til 20 grader og masser af sol

Allerede fredag får vi første strejf af sensommervarmen, når temperaturen i eftermiddagstimerne kan stige til 17-18 grader. Til gengæld vil det være overvejende skyet i den østlige del af landet, mens det efterhånden kan klare noget op i Jylland med gode solchancer.

Lørdag kan dagen starte med dis og tåge, men det klarer hurtigt op i hele landet med udsigt til masser af solskin. I eftermiddagens løb kan temperaturen nå 19 grader, mens vinden blot bliver svag til let fra sydlige retninger.

Søndag kulminerer sensommervarmen med op til 20 - eller måske 21 grader - mens solen igen vil skinne fra en næsten skyfri himmel. Igen kan stedvis tåge og dis ikke udelukkes i morgentimerne, men solen har heldigvis magt nok til at få disen til at fordampe.

Sensommer - ikke løvfaldssommer

Det varme septembervejr, der har kurs mod Danmark i weekenden, betegner vi som sensommer, når temperaturerne når et sommerligt niveau i september.

Til gengæld er der endnu ikke tale om løvfaldssommer, som er et begreb TV 2 Vejret introducerede i 2011.

Løvfaldssommer er defineret som tre på hinanden følgende dage med 20,0 grader eller derover, som falder efter efterårsjævndøgn. Eftersom jævndøgn først indtræffer på mandag, er der altså ikke tale om løvfaldssommer.

Sidste år gav rekord-løvfaldssommer

Siden 2011 har vi blot haft løvfaldssommer tre gange.

Første gang var netop i 2011, hvor der blev sat ny varmerekord for oktober med hele 26,9 grader 1. oktober. Derefter havde vi en ugelang løvfaldssommer fra 23.-29. september 2016, inden vi sidste år slog alle rekorder med den seneste løvfaldssommer registreret herhjemme siden 1873.

Fra 11.-17. oktober nåede temperaturen hver dag over 20 grader - og varmen kulminerede 13. oktober med 24,3 grader på den varmeste dag målt så sent på året.

