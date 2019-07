Varmen er hård ved kæledyrene - sådan kan du hjælpe dem

Mindre aktivitet

Selvom du er vant til at lufte din hund et bestemt antal gange om dagen, så er det en god ide at skrue lidt ned for gåturene i varmen.

Men det gælder også, når Fido kommer med sin yndlingsbold. Hunden kan sagtens selv ville blive ved, men her må du som ejer sige stop, hvis den ser ud til at få det for varmt, lyder det fra adfærdskonsulenten hos Dansk Kennel Klub.

Altid adgang til vand

Det er vigtigt, at dine dyr altid har adgang til vand - både ude og inde. Er du kommet afsted uden en skål til hunden, kan du bruge den obligatoriske hundepose som alternativ vandskål. Rul siderne ned og hæld vand i bunden.

Dyrlægen påpeger, at du ikke skal give dyrene iskoldt vand, da det kan få dem i en form for choktilstand. Tilbyd i stedet køligt vand.

Solcreme

Det er især lyse hunde med meget lidt pigment i deres pels, der har brug for solcreme øverst på deres snuderyg, på ørerne og andre bare områder. Brug den samme faktor, som du ville bruge til et barn.

Hvide hestemuler er også meget eksponerede for solen og kan blive solskoldede.

Varm asfalt

Ifølge Lise Lotte Christensen er der mange hundeejere, der undervurderer, hvor varm asfalten kan blive.

- I Dansk Kennel Klub plejer vi at have en femsekundersregel. Hvis du ikke fuldstændig komfortabelt kan have din hånd til at ligge på asfalten i fem sekunder, så er det for varmt for hunden at gå der, siger hun.

I stedet skal du lade din hund gå på græs, eller vente til det er blevet køligere. Det samme gælder også for fliser og sand, der også kan blive for varmt til et par hundepoter.

Nedkøling

Der er heldigvis flere måder, du kan gøre varmen mere tålelig for dine firbenede venner. En flaske, hvor noget af vandet er frossent, kan puttes i en sok og lægges ved hunden, så den kan ligge på eller opad den.

Vand på pelsen - igen ikke iskoldt - kan hjælpe din hund til at komme af med varmen.

Er du nødsaget til at tage din hund med i bilen, kan du lægge et håndklæde i fryseren. Når I så skal ud at køre, kan du lægge det frosne håndklæde under et tørt.

Kilder: Cecilia Karstrup, dyrlæge, og Lise Lotte Christensen, adfærdskonsulent hos Dansk Kennel Klub.