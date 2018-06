Varmebølge tre steder i Østjylland

Sommervarmen er tilbage over Danmark og giver nu igen varmebølge, som onsdag vil rulle ind over en større del af landet med temperaturer op til 28 grader.

Det er fortsat et stort højtryk tæt på Danmark, der giver os det varme sommervejr, som tirsdag sendte temperaturen op på hele 28,5 grader i Tylstrup i Nordjylland og gav os årets 29. sommerdag.

Her blev man tirsdag ramt af lokal varmebølge. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Lokal varmebølge i Østjylland

Flere andre steder i den nordlige og østlige del af Jylland var det næsten ligeså varmt, og lokalt kunne man igen opleve varmebølge.

Der tales om varmebølge, når gennemsnittet af dagens højeste temperaturer tre dage i træk er over 25 grader.

Tre steder i det østlige Jylland var det netop tilfældet. Både Tirstrup på Djursland, Aarhus og Horsens havde tirsdag lokal varmebølge.

Læs også Politiet undersøger om brand på rådhus er påsat

Varmest i Jylland

Med temperaturer som onsdag kan nå op mellem 25 og 28 grader i store dele af Jylland så vil varmebølgen brede sig til en større del af landet, så vi kan få regional varmebølge.

Med rolige vindforhold ventes de højeste temperaturer i den indre del af Jylland, mens der ved kysterne ventes en svag søbrise, som holder temperaturerne 'nede' på mellem 20 og 25 grader.

Læs også Pædofili-forbryder sigtet igen: Justitsminister kommer med en plan

Solrig og sommerlig start på sommerferien

Sommervejret ventes at fortsætte over Danmark i de kommende dage, men fredag ventes lidt køligere luft at blæse ned over Danmark fra nord.

Kun lokalt vil man fredag, lørdag og søndag nå over 25 grader, mens de fleste vil have temperaturer på omkring 22 grader.

VIDEO: Her kan du se vejrudsigten for onsdga og de kommende dage i Østjylland.

Dermed starter skolernes sommerferie med flot og solrigt sommervejr.

På trods af de faldende temperaturer kan varmebølgen lokalt fortsætte hen over weekenden.

Vi har allerede haft varmebølge i år, da vi allerede den 16. maj blev ramt af alle tiders varmebølge.