Varmebølge kan ramme Danmark – over 30 grader i næste uge

Er man så heldig at have sommerferie i næste uge, så kan man glæde sig ekstra meget over, at den, ifølge de seneste prognoser, bliver med varmt og solrigt sommervejr.

Sommervarmen rammer allerede Danmark i starten af næste uge, og med temperaturer op til 30 grader tyder meget på, vi kan se frem til en regulær varmebølge.

Saharaluft blæser mod Danmark

Inden vi kan nyde sommervejret, skal vi lige gennem en weekend med ustadigt vejr.

Herefter vil et højtryk etablere sig tæt på Danmark, og i løbet af ugen placerer det sig over Skandinavien.

Prognose for torsdag: Varm luft strømmer frem mod Danmark. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Højtrykket sørger for tørt og solrigt vejr med rolige vindforhold, og sammen med et lavtryksområde over De Britiske Øer og Atlanterhavet strømmer varm luft fra Sahara og Sydeuropa i løbet af den kommende uge langt mod nord.

Danmark forventes således fra midt i næste uge at komme til at ligge dybt inde i den varme luft, der når hele vejen til Nordskandinavien.

Over 30 grader sidst på ugen

Sommervarmen finder vej til Danmark tirsdag, hvor temperaturen i store dele af landet vil runde 25 grader, mens det i løbet af dagen klarer op.

Det bliver starten på en række dage med sommervejr over Danmark, hvor temperaturerne fortsætter med at stige dag for dag frem mod næste weekend.

Onsdag og torsdag vil vi kunne få op til 28 eller 29 grader, mens prognoserne for fredag tyder på 30 grader.

Ifølge de seneste prognoser er der endda chance for, at temperaturen både torsdag og fredag lokalt kan nå over de i Danmark relativt sjældne 30 graders varme.

Prognose: Temperaturer fredag. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

De højeste temperaturer kan man forvente i Vestjylland, hvor luften med vind fra sydøst og øst bliver varmet op på sin vej hen over Jylland.

Et af de bedste steder at tilbringe sin sommerferie i den kommende uge er således langs Jyllands vestkyst.

Mulighed for tropenætter

Den varme sommerluft, der strømmer op over Danmark, vil også give varme nætter.

Fra natten til onsdag og indtil weekenden vil temperaturerne sidst på natten ikke nå under 15 til 17 grader, og langs kysterne kan man stedvis komme til at opleve temperaturen holde sig over 20 grader.

Dermed er der efter nogle varme sommerdage udsigt til nogle lumre sommernætter, hvor man godt kan pakke den varme edderdunsdyne væk for en stund.

TV 2 VEJRETs syvdøgnsprognose. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Landsdækkende varmebølge

Med temperaturer over 25 grader i store dele af landet flere dage i træk er der udsigt til, at Danmark kan få en landsdækkende varmebølge.

Der er tale om varmebølge, når gennemsnittet af mindst tre dages højeste temperatur kommer over 25 grader. Sker det i mere end halvdelen af landet, er der tale om landsdækkende varmebølge.

Lokalt er der med de nuværende prognoser endda muligt, man kan komme til at opleve hedebølge. Det kræver et gennemsnit af tre dages højeste temperatur på hele 28 grader.

Det kunne meget vel være den vestlige del af Jylland, der lokalt får sommerens første hedebølge.

Over 40 grader i Sydvesteuropa

Det er ikke kun Danmark, der rammes af sommervarme.

I hele den sydlige og vestlige del af Europa får man den kommende uge usædvanlig sommervarme, og i Frankrig ventes der, under en måned efter man med over 45 grader slog varmerekord, igen temperaturer over 40 grader.

I det sydlige England, Holland, Belgien og Tyskland har prognoserne sidst i næste uge op til 35 graders varme, og så langt mod nord som i Norge, Sverige og Finland kan termometeret vise 30 grader.