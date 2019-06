Varm valgdag kan ende med nærmest tropisk uvejr over Danmark

I det sydligste Jylland kan de sidste krydser blive sat af våde vælgere efter Danmarkshistoriens varmeste valgdag. I Sønderjylland vil regn- og tordenbyger snige sig ind over grænsen fra syd og senere op over Midt- og Vestjylland i løbet af aftenen og natten. I Sønderjylland vil det sandsynligvis begynde at dryppe, kort før valgstederne lukker klokken 20.

Som altid med byger er det umuligt at sige præcis, hvor et eventuelt skybrud vil ramme, men risikoen er størst over Syd-, Midt- og Vestjylland. Sebastian Pelt, TV 2 Vejret

- Det bliver en meget varm valgaften, og i den vestlige del af landet kan det ende med regn og torden. Nogle steder kan der blive tale om skybrud. Det er ikke dommedag, men det kan blive kraftige byger, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

15 millimeters nedbør

Det bliver dog først i de sene aftentimer, at regn- og tordenbygerne bliver så kraftige, at det kan blive decideret skybrud, hvilket kræver mere end 15 millimeter på en halv time.

Læs også Folketingsvalget bliver det varmeste i dansk historie

- Ikke alle steder kommer til at nøjes med de usædvanligt varme temperaturer. I den varme luft over det nordlige Tyskland vil der dannes byger med regn og torden, og de vil bevæge sig op over den sydlige del af Jylland, siger Sebastian Pelt.

Uvejret vender tilbage

Valgaftenen og nattens tordenvejr kommer ovenpå et uvejr natten til onsdag, og det er de samme områder, der bliver ramt.

- Allerede natten til onsdag blev store dele af Jylland ramt af kraftigt uvejr med vindstød af stormstyrke. Det er den samme ustabile luft, der kan give regn igen i aften. Som altid med byger er det umuligt at sige præcis, hvor et eventuelt skybrud vil ramme, men risikoen er størst over Syd-, Midt- og Vestjylland, forklarer Sebastian Pelt.

00:54 VIDEO: Se den seneste vejrudsigt for Østjylland her. Luk video

Kraftige vindstød

Igen i nat kan bygerne være ledsaget af meget kraftige vindstød. I den østlige del af landet kan man dog føle sig helt tryg. Der bliver det usædvanligt varmt, men ellers ganske fredeligt.

- I resten af landet bliver natten tør, men til gengæld kan man i den sydøstlige del ende med at have en ægte tropenat med temperaturer på over 20 grader, slutter Sebastian Pelt.