Varm lørdag med næsten 20 grader

Forårsvarmen over Danmark nåede fredag nye højder, da temperaturen mange steder i landet kom over 17 grader.

De fleste steder i landet kunne man nyde en solrig og varm dag, da lun luft fra sydøst og øst strømmede frem mod Danmark.

00:59 VIDEO: Se de flotte kirsebærtræer i fuldt flor i Mindeparken i Aarhus Luk video

Kun enkelte skyer i den sydvestlige del af landet - og senere også i Nordjylland - skyggede lidt for forårssolen.

Læs også Varmt og tørt forårsvejr giver risiko for birkepollen

Den østlige vind betød, at temperaturen kom højest op på den vestlige del af Sjælland, i Vestjylland, for ikke at forglemme den vestlige del af Bornholm, ligesom Nordsjælland nød godt af forårsvarme, der fra Skåne blæste hen over Øresund.

Satellitbillede fredag klokken 13. Foto: NOAA / SMHI

Årets hidtil højeste temperatur

Absolut varmest blev det i den vestlige del af Jylland, hvor termometeret i Mejrup nær Holstebro viste hele 17,5 grader.

Det er årets hidtil højeste temperatur, efter der i lørdags blev målt 16,7 grader i København.

Også andre steder kom man over 17 grader. Det skete ved Røsnæs på Sjællands Odde, hvor temperaturen nåede 17,4 grader. Ved Nakkehoved nær Gilleleje i Nordsjælland viste termometeret 17,2 grader, mens man i Vester Vedsted ved Ribe kunne nyde temperaturer på 17,1 grader.

Fredagens højeste temperaturer. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

På Bornholm oplevede man store temperaturforskelle over kort afstand. I Rønne nåede man 16,9 grader, mens temperaturen ved Hammerodde ikke kom over 8,0 grader i løbet af fredagen.

Ligesom Nordsjælland fik svensk forårsvarme ind fra øst, kunne man på Anholt også sole sig i lun skærgårdsluft fra det østlige Sverige, da temperaturen ude midt i Kattegat nåede 16,3 grader.

Lørdag kan vi komme tæt på 20 grader

Nåede man ikke ud i det flotte forårsvejr, har de fleste en chance igen i morgen.

Med undtagelse af Nordjylland, der kan blive drillet af regn og byger, ligesom flere skyer kan sætte en dæmper på forårshumøret i den østlige del af landet, er der lørdag atter lagt op til varmt og overvejende solrigt vejr.

Prognose: Så varmt kan det blive lørdag klokken 16. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Temperaturen får lørdag et lille nøk opad, og de fleste kan se frem til en dag med temperaturer mellem 15 og 17 grader.

I Vestjylland kan det blive endnu varmere. Her kan man i løbet af eftermiddagen nå meget tæt på 20 grader.

Læs også Det er ingen aprilsnar - vi har den koldeste aprilmorgen i seks år

Ved østvendte kyster er der dog ikke meget forårsvarme at hente. Her vil det kolde vand i de danske farvande holde temperaturen nede omkring eller endda under 10 grader.

Sidste år rundede vi første gang de 20 grader 8. april. Det var blot en uge efter, et snevejr havde ramt Danmark 1. april og efter et par måneder med usædvanligt koldt vejr.

VIDEO: Se hele den østjyske vejrudsigt her.