Varm jord giver tidlige anemoner

Normalt begynder anemonerne først at titte frem i april, men ikke i år. Flere seere er begyndt at sende billeder af anemoner ind til TV 2 Vejret, og selvom det er tidligt, er der en god forklaring. Anemoner kigger nemlig ikke i kalenderen. De styres af varmen i jorden omkring dem.

- Anemonerne springer ud, fordi jordtemperaturen er til det, og så er der ikke andet at gøre end at komme ud over stepperne, siger naturvejleder ved Naturstyrelsen Jes Aagaard.

Blomsterne kommer så tidligt som muligt nu af den biologiske årsag, at det stiller dem stærkere i kampen for overlevelse. Men det er også et biologisk sats.

- Det er opportunt for dem, men de tidlige risikerer selvfølgelig så, at der kommer frost og ødelægger deres blomster. Men er de heldige, har de et forspring og kan skygge de andre væk, få flere frø og så videre, forklarer Jes Aagaard.

Skvalderkål og brændenælder

Og anemonen er blot en af flere forårsbebudere, der er tidligt på banen.

- Haveejerne bander allerede over skvalderkål og brændenælder, der vælter frem, siger Jes Aagaard.

Det er særligt den meget varme, solrige februar, der har varmet jorden tilstrækkeligt op til at få anemonerne tidligt på banen, forklarer meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

- I februar havde vi mange dage med solskin og over 12 graders varme. I de dage er der virkelig kommet skub i det øverste jordlag, der er blevet varmet godt op af solen. En gang blev der målt 15,8 grader, hvilket er helt ekstremt højt for årstiden, siger han.

Varm jord giver varm luft

Når temperaturen stiger i løbet af en dag, er det fordi, at solen varmer jorden op, og varmen fra jorden smitter af på luften. Dermed vil de meget høje lufttemperaturer også afspejle en meget høj jordtemperatur.

- Vi har indtil videre haft en mild marts med masser af regn, men uden ret meget solskin. Det er især februar, der har markeret sig som meget varm og solrig i forhold til normalen, og derfor også februar, der for alvor har skubbet til jordtemperaturen, fortæller Sebastian Pelt.