Værste storm i tre år kan ramme Danmark

Efteråret har gjort sig bemærket til den særdeles våde side, men nu er der også udsigt til blæsende weekend-vejr.

Både lørdag og søndag kan byde på meget kraftig vind.

Mens vi i længere tid har befundet os i en for årstiden varm luftmasse, så nærmer betydeligt køligere luft sig Danmark fra nord og nordvest.

Lavtryk på vores breddegrader bliver dannet i områder, hvor der er store temperaturkontraster, og jo større temperaturkontrast, jo kraftigere kan lavtryk blive.

Derfor er det også i tilfælde med store temperaturforskelle over kort afstand, at vi kan risikere at blive ramt af regulære storme.

Netop i weekenden vil Danmark ligge lige på grænsen mellem varm luft mod syd og koldere luft mod nord.

Derfor dannes der flere lavtryk, som skal passere forbi Danmark.

Den mest rolige prognose viser at vi slipper med et godt gammeldags blæsevejr - lokalt med vindstød af storm. Foto: TV 2 Vejret

Kan ende med vindstød af orkanstyrke

Det kraftigste af de lavtryk, der ser ud til at ramme os i weekenden, er dét lavtryk, som vil passere lige nord om Danmark lørdag.

Der er fortsat fire dage til lørdag, og derfor er prognoserne naturligvis behæftet med usikkerhed, men især fordi det drejer sig om lavtryksudviklinger, er prognosen endnu mere usikker.

Den mest 'rolige' prognose, som er fra det fælleseuropæiske regnecenter, ECMWF, viser, at vi slipper med et blæsevejr, hvor vinden kan nå hård kuling ved kysterne, mens vindstødene lokalt kan nå stormstyrke - ikke noget som ikke er unormalt på denne årstid.

Derimod viser en anden model, fra amerikanske NCEP, at lavtrykket kan udvikle sig mere dramatisk.

Tirsdag middag viser den prognose, at den nordlige del af Jylland kan blive ramt af stærk storm - i middelvind - mens vindstødene i et stort område af Nordjylland kan nå regulær orkanstyrke.

Hvis det skulle blive tilfældet, vil det være første gang i tre år, at Danmark bliver ramt af stærk storm.

Hvis man bor i Skagen og tjekker sin vejr-app fra TV 2 Vejret, vil man se, at der ventes op til 30 meter per sekund fra sydvest lørdag morgen. Det skyldes netop, at vejrdata i app'en kommer fra den amerikanske model.

Samlet set er risikoen for storm i lørdagsdøgnet på 26 procent.

En amerikansk prognosemodel viser derimod at den nordlige del af Jylland kan blive ramt af stærk storm, og vindstød af orkanstyrke. Foto: TV 2 Vejret

Blæst igen søndag

Selvom lørdagsblæsevejret med afstand ser ud til at blive det kraftigste, så vil et nyt lavtryk passere Danmark allerede igen om søndagen.

Det ser ikke ud til at udvikle sig ligeså voldsomt, men kan dog også ende med at give os vindstød af stormstyrke mange steder og måske forhøjet vandstand, hvis prognoserne holder fast i udviklingen.