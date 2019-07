Våd weekend venter over hele landet

Mange danskere spørger nok sig selv: Hvornår kommer sommeren?

Og svaret er: desværre ikke foreløbig. Prognoserne viser, at der kommer regn fredag og hen over weekenden.

Hele juli har været præget af skyer og temperaturer under 25 grader, og selvom der har været en del byger, er der samlet set ikke faldet ret meget nedbør endnu. Der er mulighed for byger både onsdag og torsdag, men fredag indledes nogle dage, der for alvor bliver præget af regn.

Læs også Stort fald i livredder-aktioner på østjyske strande

De meget våde dage begynder med en front, der trækker ind over landet fra vest fredag, og derfra fortsætter det.

- Det er noget, vi ikke har haft et stykke tid. Når vi kigger frem til søndag, kan der nogle steder i Midt- og Nordjylland komme over 25 millimeter regn i løbet af weekenden, siger TV 2 VEJRETs Sebastian Pelt.

I resten af landet kan de fleste steder forvente mindst ti millimeter og opefter hen over weekenden.

Samlet nedbør fra fredag morgen og frem til søndag aften. Foto: TV 2

- Der er måske mange haveejere, der gerne vil have lidt regn til haverne. Selvom det ikke har været rigtig varmt, har det været relativt tørt det seneste stykke tid, siger Sebastian Pelt.

Temperaturerne kommer til at ligge på 22-23 grader, så det kommer til at føles relativt lunt.

Mandag ser ud til overordnet at blive tørt igen med omkring 22 grader og spredte skyer på himlen, men prognoserne er endnu ikke helt sikre.