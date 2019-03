Våd marts - på otte dage har vi fået en normal måneds nedbør

Føler man, at marts har været en våd omgang frem til nu, så er der bestemt noget om snakken.

Med en status på 46,5 millimeter fra månedens begyndelse og til lørdag eftermiddag har vi allerede overskredet de normale 46 millimeter for en gennemsnitlig marts måned.

Mest regn fik vi onsdag den 6. marts med 11,3 millimeter. Det var en rigtig fugtig og grå dag, hvor der ikke blev registreret en eneste solskinstime.

Det var kun på månedens første dag, at vi ikke havde regn noget sted i landet, ellers er der faldet nedbør i mindst en af DMI's målestationer alle efterfølgende dage.

Regnen har især ramt Midtjylland, Nordsjælland og Bornholm, mens vi finder de tørreste steder på Samsø, Møn og Falster.

Fra højtryk til lavtryk

Efter en meget stabil sidste halvdel af februar, som var præget af højtryk tæt på Danmark, styrtdykkede lufttrykket frem mod begyndelsen af marts.

Siden da har vejret været præget af lavtryk og fronter vestfra med det ene regnvejr efter det andet.

Der vil fortsat komme en del regn den kommende uge.

Vejret har endda også været særdeles blæsende med hele fem dage med vindstød af stormstyrke.

Vi kan dog håbe på, at det går som i februar. For her var vejret ligeledes særdeles vådt i de første ti dage, inden højtrykket kom med sol og tørvejr.