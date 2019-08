V-formand i Midtjylland afviser at kommentere opbakning

Mandag aften afholdt Venstres bagland i Region Midtjylland et møde, hvor tilliden til partiets formandskab blev drøftet efter den seneste tids interne ballade.

Jens Nicolai Vejlgaard, der er formand for Venstre i Region Midtjylland, var yderst ordknap efter mødet:

- Vi har haft en god og fordomsfri drøftelse, og vi har haft en snak om, hvordan vi ser vores situation i vores gamle parti. Og den konklusion vil vi nu sende til vores formandskab.

Men er der opbakning til Venstres formandskab i Region Midtjylland?

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger han efter mødet på Paarup Kro, der ligger mellem Herning og Silkeborg.

Hvad kan du sige om, hvad der er blevet sagt på mødet i dag?

- Det kan jeg ingenting sige om. Sådanne drøftelser holder vi internt i Venstre, og vi har haft en god og fordomsfri drøftelse, hvor vi har fået vendt alle hjørner og ender af denne sag, siger han.

Venstre i Region Midtjylland havde forsøgt at holde stedet for mødet hemmeligt for at kunne afholde det i fred og ro, men det lykkedes ikke.

- Ingen kommentar er også en kommentar

Ifølge TV 2s politiske analytiker Hans Redder ville Venstres bagland under normale omstændigheder så "sikkert som amen i kirken" erklære sin tillid til ledelsen.

Derfor mener Hans Redder også, at det er opsigtsvækkende, når Jens Nicolai Vejlgaards ikke aktivt bakker Venstre-ledelsen op.

Det her er endnu en vigtig stemme i Venstres bagland, der ikke ønsker at sige, om han har tillid til ledelsen eller ej. Ingen kommentarer er også en kommentar. Region Midtjylland står ikke alene. Sådan har det været i alle regionerne. Hans Redder, politisk analytiker, TV2

Mandagens møde var endnu et af slagsen i Venstres bagland, hvor utilfredsheden med det siddende formandskab har ulmet i noget tid.

I sidste uge var der møder i Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Syddanmark, og på onsdag afholder Venstre-baglandet i Region Sjælland også et møde for at drøfte tilliden til formandskabet.

Opbakning til fremrykning af landsmøde

Venstres bagland har den seneste tid set til, mens uenighederne mellem formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen har foldet sig ud i de landsdækkende medier med tiltagende styrke.

Søndag gik Lars Løkke Rasmussen i offensiven, da han foreslog, at Venstres landsmøde skulle rykkes frem.

Vi skal have ro og fred i vores parti, og derfor er det en god idé at fremrykke landsmødet. Jens Nicolai Vejlgaard, formand for Venstre i Region Midtjylland

Det er foreløbig sat til at blive afholdt 16. og 17. november, men Venstre-formanden ønsker at få det afholdt inden Folketingets åbning i begyndelsen af oktober.

Jens Nicolai Vejlgaard bekræfter, at det var et ønske fra Venstre i flere regioner, herunder Region Midtjylland, at få fremrykket landsmødet.

- Det, synes vi, er en god idé. Vi skal have ro og fred i vores parti, og derfor er det en god idé at fremrykke landsmødet, siger han.

Venstres hovedbestyrelse skal senere i denne uge mødes, hvor blandt andet en ændring af datoerne for landsmødet skal besluttes.