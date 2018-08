Ustadig og kølig lørdag - her er der risiko for skybrud

Vejret har i allerhøjeste grad slået om, og nu er det vestenvindsvejr, der dominerer.

Det mærker vi som køligere vejr med blæst og byger. Selvom det barske vejr kulminerede fredag med stormen Johanne, så bliver lørdag også en ustadig affære.

Læs også Efter massiv kritik af Kaffegal: Nu er samarbejdet med kommunen slut

Et lille lavtryk tager turen fra Nordsøen mod nordøst, og passerer derfor lige henover Danmark.

Med sig har det en hel del byger, som stedvis er med torden. Lørdag morgen befinder en af de kraftigste byger sig over Djursland, hvor der også er en del lynnedslag.

Risiko for skybrud

Udover at kunne være ledsaget af torden, vil mange af bygerne også være så kraftige, at de stedvis kan være med skybrud. Skybrud defineres som en nedbørsmængde på mindst 15 millimeter regn på 30 minutter.

Over det orange område er der risiko for skybrud frem til lørdag aften. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Der er lørdag morgen endnu ikke registreret skybrud, men i den sydvestlige del af Jylland er der flere steder faldet mellem 20 og 30 millimeter regn i alt. 'Topscoreren' er Nordby på Fanø, hvor der er løbet 30,2 millimeter regn gennem nedbørsmåleren. Desuden er der i Esbjerg faldet 57,4 millimeter over to døgn.

Læs også Stormen blæste tag af kuppel: Stor trafikåre afspærret i flere timer

Breder sig mod øst

Generelt vil de krafigste byger være at finde over den vestlige del af landet, men som lørdagen skrider frem, vil bygerne brede sig til en større del ef landet. Der er dog en tendens til at intensiteten af bygerne svækkes en smule, jo længere mod øst de bevæger sig.

Samlede nedbørsmængder frem til lørdag aften klokken 20. Lokalt kan der dagen igennem falde 20-30 millimeter regn. De største nedbørsmængder vil falde i den vestlige del af landet.

Samlede nedbørsmængder frem til lørdag aften klokken 20. Lokalt kan der dagen igennem falde 20-30 millimeter regn. De største nedbørsmængder vil falde i den vestlige del af landet.

Læs også Kronprins Frederik overraskede alle på Smukfest

Udover masser af byger og skyer, så må vi tage os til takke med temperaturer der højest når 18-19 grader, og en vind der ved kysterne kan nå kulingstyrke.