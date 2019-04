Usædvanlig varme blæser mod Danmark - fredag kan blive årets første sommerdag

Kalenderen viser fortsat kun slutningen af april, men særdeles varm luft strømmer fredag op over Danmark fra sydøst.

Det giver ikke bare sommerlige temperaturer – det kan ligefrem ende med, at vi får årets første meteorologiske sommerdag. Før det er en realitet, skal temperaturen stige til mindst 25,1 graders varme, og det er bestemt ikke hverdagskost i april.

Varmest i den østlige del af landet

Fredag morgen er der fortsat etcifrede temperaturer i den østlige del af landet, mens det er varmere, jo længere vestpå i Danmark man kommer. Den fordeling bliver der dog lavet om på i dagens løb, og fredag eftermiddag vil det være markant varmere over den nordøstlige del af Sjælland samt på Bornholm.

Her kan temperaturerne mange steder nå op mellem 22 og 24 graders varme, men lokalt kan temperaturen stige én grad mere, og det kan ende med at give os årets første sommerdag.

Temperaturer fredag eftermiddag over Danmark. I den østlige del af landet kan temperaturen nå 22-24 graders varme, men lokalt kan vi få årets første sommerdag. Foto: TV2 VEJRET

Størst mulighed for det er der i Københavnsområdet og det centrale Nordsjælland, og måske kan Hammerodde på nordspidsen af Bornholm overraske med høje temperaturer, når klipperne på øen bliver varmet op i dagens løb.

Usædvanlig tidlig sommerdag

Skulle temperaturen nå at stige til de sommerdagsgivende 25,1 grader, er det bestemt ikke hverdagskost i april. Ud af de 147 aprilmåneder, der har været siden 1874, hvor de landsdækkende meteorologiske målinger begyndte, har blot 13 af dem budt på sommerdags-temperaturer.

I gennemsnit svarer det til, at der går 11 år mellem sommerdage i april.

I det ekstremt varme sommerhalvår i fjor fik vi allerede en ekstremt tidlig sommerdag 19. april, men ellers skal vi 12 år tilbage – til 2007 – for sidst at finde over 25 grader i årets anden forårsmåned.

Det bliver især over den nordøstlige del af Sjælland, at temperaturen måske kan nå 25 graders varme. Bornholm kan også 'overraske' med høje temperaturer. Foto: TV2 VEJRET

Den tidligste sommerdag i dansk vejrhistorie kom 17. april 1964, mens vi normalt skal vente til omkring 20. maj, før vi får den første sommerdag.

Sidste år endte vi med et ekstremt antal af i alt 73 sommerdage, og den seneste, vi fik, var 21. september, hvor netop Hammerodde på Bornholm målte hele 25,6 grader først på eftermiddagen. Det var den seneste sommerdag på Bornholm i dansk vejrhistorie.

Sommervarmen slutter med regn og måske torden

Det tidlige 'skud' af regulær sommervarme bliver dog en enlig svale – i dagens løb breder en front sig op over Danmark fra sydvest.

I den forbindelse vil der være flere regnbyger, og måske kan nogle af dem blive så kraftige, at de også er med torden.

De når først frem til de østlige egne i aftentimerne, og indtil da vil sommervarmen blæse op over de landsdele.