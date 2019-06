Usædvanlig tidlig tropenat kan ramme Danmark

Efter en særdeles varm tirsdag eftermiddag med temperaturer på 30 grader har vi også udsigt til en varm nat, hvor mange nok kan få svært ved at sove.

Temperaturen kan holde sig over 20 grader natten igennem, og derved kan det blive en tropenat. I så fald årets første og en usædvanlig tidlig en af slagsen.

En kombination af lunt vand ved kysterne omkring Østersøen og en meget varm luft fra sydøst gør, at temperaturen kan holde sig over 20 grader natten igennem. Foto: TV 2 Vejret

Man er mest udsat for nattevarmen i de sydlige egne af landet. Men også i Østjylland inde i landet på Silkeborg-egnen er der chance for en tropenat. I resten af regionen ligger temperaturen lige under de 20 grader.

Og under alle omstændigheder bliver det en hed omgang i nattetimerne mange steder mod syd.

Derfor bliver natten varm

Forklaringen på, at det kan blive så varmt i de mørke timer, er, at luften over Danmark i sig selv er særdeles varm. Vi er i udkanten af en luft, som tirsdag eftermiddag giver 35 til 38 grader over Tyskland.

Natten igennem vil den varme luft fra Tyskland sive op over grænsen til Sønderjylland. Varmen kan også overleve hele vejen hen over Østersøen til Det Sydfynske Øhav, Lolland og Falster.

Her bliver varmen hjulpet på vej af et hav, som efterhånden også er lunt.

Ved Løgismose Strandcamping på Sydfyn målte TV 2 Vejrets badevandspatrulje mandag hele 23 grader i en meters dybde, og flere steder ved Østersøen er havvandet omkring 20 grader varmt.

Tidligste tropenat i 19 år

Får vi en tropenat, er det usædvanlig tidligt på året.

De tidligste tropenætter, vi har oplevet i Danmark i nyere tid, var natten til 3. juli i 2010 samt natten til 4. juli i 2009. Tilbage i 2000 målte man 20,6 grader som laveste temperatur natten til 21. juni.

Ellers er tropenætter et sensommerfænomen, når vandet omkring os er varmet op af en lang sommer.

Det varme vejr holder ved frem til onsdag, hvor man igen kan nå et sted mellem 25 og 30 grader over de østlige egne. Men herefter bliver det en overgang noget køligere.