Det kan næsten lyde en smule surrealistisk - men der er ingen grund til at pakke t-shirten, de korte bukser og den tynde trøje væk.

Selvom kalenderen lørdag viser 6. oktober, og vi passerede indgangen til vinterhalvåret for 13 dage siden, så er der ganske usædvanlig oktobervarme på vej mod Danmark.

Selvom weekenden slutter af med lidt køligere vejr - med vind fra nordvest - og temperaturer på cirka 13 graders varme, så strømmer der sommerlig varme op til Danmark i løbet af uge 41.

Temperaturen kan nå 20 graders varme

Den almindelige dagtemperatur på denne tid af året er omtrent 13 grader - og i løbet af den kommende uge falder 'normaltemperaturen' om dagen til cirka 12 graders varme.

Et er dog gennemsnit, noget andet er virkeligheden, som den vil tage sig ud.

Syvdøgnsskema fabrikeret den 6. oktober 2018. Der venter os en usædvanligt varm periode i løbet af næste uge. Foto: TV2 VEJRET

Således kan vi se frem mod en uge, hvor temperaturerne fra tirsdag hurtigt vil stige, og som kan ende med at nå hele 20 graders varme sidst på ugen.

Det er absolut ikke hverdagskost med så høje temperaturer i denne del af oktober måned. Sidst vi oplevede temperaturer på 20 grader så sent i oktober, var for seks år siden i 2012. Dengang oplevede vi 20 graders varme 20. oktober.

Vi kan få usædvanligt sen løvfaldssommer

Ét er det usædvanlige i at temperaturen kan nå 20 grader midt i oktober, noget andet - og endnu mere ekstremt - er varigheden af en sådan varme.

Et højtryk sørger for at sende varm luft op til Danmark fra sydøst. Det giver ikke blot én, men flere dage i træk med temperaturer der kan nå 20 graders varme, og dét er meget usædvanligt på denne tid af året.

Højeste temperaturer onsdag den 10. oktober 2018 - vi kan få hele 20 graders varme. Foto: TV2 VEJRET

Det er endda ikke utænkeligt, at vi kan opleve regulær løvfaldssommer, hvor temperaturen tre dage i træk når mindst 20 grader et eller andet sted i landet. I så fald vil det være tredje gang på syv år at det sker - og helt ekstremt sent. Senest vi oplevede løvfaldssommer var i slutningen af september 2016.

Højeste temperaturer torsdag den 11. oktober 2018. Foto: TV2 VEJRET

På nogle af DMI's vejrstationer har man målt temperaturen hver dag siden 1874, og her afslører et kik i annalerne, at der kan blive sat nye standarder for hvor sent på året, man kan opleve løvfaldssommer.

Højeste temperaturer fredag den 12. oktober 2018. Foto: TV2 VEJRET

På nordspidsen af Bornholm, ved Hammer Odde, er den seneste løvfaldssommerperiode nogensinde registreret i dagene 25.-27. september 2016, mens man i København oplevede den seneste løvfaldssommerperiode mellem den 30. september og 2. oktober 2011. Disse gældende rekorder kan meget vel blive slået i løbet af den kommende uge.

Desuden er den seneste dag med 20 grader ved Hammer Odde 8. oktober 2005 også en dato, der kan blive overskredet allerede på onsdag, hvor temperaturen kan nå 20 grader.

Med andre ord er det ganske usædvanlig varme, der har sat kursen mod Danmark den kommende tid.