Ugen drukner i regn - vi får 1.716.960.000.000 liter vand

I snart to døgn har regnen silet ned mange steder i Danmark. Samlet set har det givet mellem 20 og næsten 30 millimeter regn - og tirsdag eftermiddag regner det fortsat flere steder i landet.

Derfor kunne man måske foranlediges til at tro, at der i bogstaveligste forstand er lys forude. Desværre har vejret for tiden låst sig fast i et mønster, hvor lavtryk efter lavtryk bevæger sig ind over Danmark fra vest.

Læs også Slut med at holde forgæves for rødt: Lyskryds kan nu tænke selv

Med lavtryk følger ustadigt vejr med regn og rusk - i skarp kontrast til det stabile højtryksvejr, vi oplevede i slutningen af februar med solskin og varme.

Når regnen i løbet af tirsdag aften langt om længe stilner af, får vi kun et kortvarigt pusterum, inden næste regnvejr allerede bevæger sig ind over Danmark i løbet af onsdag.

Samlede nedbørsmængder frem til midnat mellem søndag og mandag (10./11. marts). Indtil da, kan der falde op mod 50 millimeter regn på landsplan. Foto: TV 2 VEJRET

Først på dagen vil det starte tørt i den østlige del af landet, men hurtigt når regnen frem til Storebælt, og fra ud på eftermiddagen vil det regne i størstedelen af Danmark.

Regnen kommer i forbindelse med et nyt lavtryk, som onsdag vil befinde sig over De Britiske Øer, men som sender sine fronter langt mod øst - til os.

Der kan falde 1,7 billioner liter vand resten af ugen

Til og med tirsdag eftermiddag er der faldet 21,1 millimeter regn i løbet af de første fem dage af marts.

Dette tal vil i løbet af de kommende dage blive meget højere - og inden ugen er omme kan der samlet set på landsplan være faldet yderligere 40 millimeter.

Læs også Pas på maskinerne: Kæmpestor byskov bliver fældet

Hver millimeter svarer til én liter vand per kvadratmeter - og med lidt talgymnastik svarer det til, at der i ugens løb vil falde den astronomiske mængde af 1,7 billioner (1.716.960.000.000) liter vand i alt over Danmark.

Hvis man 'regner' videre og samler den kommende uges nedbør over et areal på størrelse med Fyn (3.100 kvadratkilometer), vil det svare til en vanddybde på cirka 55 centimeter - over hele området.