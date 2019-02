Find sommertøjet frem: Udsigt til varmeste februardag i syv år

Det er Østjylland, der tirsdag vil se de højeste temperaturer, og da vi sidst havde over 15 grader, var det også i Østjylland. Det var tilbage i 2012, hvor der 29. februar i Tirstrup blev målt 15,1 grader.

Mange steder er morgenen grå med tåge, og lokalt har der også været frost. Derfor er det svært, at tro, vi kan nå op i nærheden af dansk varmerekord for februar. Ikke desto mindre kan vi tirsdag og onsdag få de to varmeste februardage i Danmark siden 2012.

Prognose af temperatur tirsdag klokken 15:30 (Prognose-model RPM12) Foto: GRAFIK / TV 2 Vejre

Temperaturen kan tirsdag og onsdag komme op på 14 grader, hvilket kun er en smule fra varmerekorden for februar fra 1990.

Ligesom vi har oplevet de foregående dage, vil havgus, tåge og lave skyer efterhånden gå i opløsning. Solen vil derfor kunne varme Danmark op, og tirsdag eftermiddag når vi op mellem 12 og 14 grader.

Læs også VIDEO: Flammehav i stort skib på Grenaa Havn

Hvis vi når lidt højere op, end prognosen forudsiger, og rammer 15 grader, vil det kun være fjerde gang, siden målingerne begyndte i 1874.

Rekord på 15,8 graders varme

Den officielle varmerekord er fra 24. februar 1990, hvor man i København målte 15,8 grader. I morgen er prognosen en anelse køligere, men klarer det lidt tidligere op, end prognosen forudsiger, kan vi nå 14 grader.

Prognose af temperatur onsdag klokken 14 (Prognose-model RPM12) Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Det er helt usædvanligt varmt i år. Vi har målt over 12 grader hele seks gange, og 17. februar blev der målt 12,9 grader i Store Jyndevad.

Læs også Slut med kolde hænder: International succes med østjysk opfindelse

I årene fra 2013 til 2018 nåede vi på intet tidspunkt over 12 grader, og sidste år var den højeste februar-temperatur 6,6 grader og blev målt i Karup.